Rosenbach: Mit Luftdruckwaffe auf Katze geschossen - Zeugen gesucht

erschienen am 01.11.2016



Rosenbach. Unbekannte haben am Montag zwischen 12 Uhr und 14.45 Uhr im Rosenbacher Ortsteil Mehltheuer auf eine Katze geschossen. Laut Polizei wurde dafür eine Luftdruckwaffe benutzt. Das Tier war am Rücken schwerverletzt aufgefunden; es musste eingeschläfert werden.

Unter Telefon 03741 140 nimmt die Polizei in Plauen Zeugenhinweise entgegen. (fp)