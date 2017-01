Rückzug aus dem Jeans-Geschäft

Jeans-Fichtner gehört seit der Wende zum Inventar im Plauener Stadtzentrum. Jetzt macht Gerda Fichtner den Laden zu. Das liegt nicht nur an der wachsenden Konkurrenz durch das Internet.

Von Manuela Müller

erschienen am 27.01.2017



Plauen. Alles muss raus, auch die Schaufensterpuppen. Gerda Fichtner hat gerade eine dieser Puppen nach Leipzig verkauft. "Über Internet. Ebay", sagt sie. Dieses Internet: Was wie Ironie des Schicksals klingt, weil ausgerechnet ihr, einer Innenstadt-Einzelhändlerin, das Netz auf den letzten Metern hilft, klingt aus ihrem Mund so nüchtern wie die Brötchenbestellung beim Bäcker. Sie ist nicht neidisch auf das Internet und die Leute, die dort mit Klamotten ihr Geld verdienen. Ein Geschäft wie ihres könne trotz Internet existieren, sagt sie.

Es ist einer dieser Jeansläden, die nach der Wende wie Pilze in den Städten wuchsen. Im Osten gab es ein Jeans-Defizit nach der Wende, die Hosen waren begehrte Teile. Diesen Trend hatte Gerda Fichtner genutzt und ihren An- und Verkauf zum Modegeschäft gemacht. Am Klostermarkt hatte sie 400 Quadratmeter Platz dafür.

Heute ist sie satt vom Jeansverkauf und davon, immer im Laden zu stehen. Gerda Fichtner ist schon im Rentenalter. Sie setzt sich aber nicht zur Ruhe, sie hat ein ruhigeres Geschäft für sich entdeckt. Gesundheitsberatungen macht sie. Die Werbung dafür liegt auf ihrer Ladentheke. Ein Zettel mit einem Marienkäfer, der über einen Grashalm läuft. Es geht um Stoffwechsel und Ernährung. "Das muss man persönlich klären, damit nichts in den falschen Hals kommt", sagt sie. Mehr nicht. Fakt sei aber, dass dieses Geschäft gerade wachse. Vor fünf Jahren hat sie nebenbei damit angefangen. Beides gehe nicht - Laden und Gesundheitsberatung. "Das packe ich nicht", sagt sie. Deshalb macht sie den Jeans-Fichtner am Klostermarkt zu und setzt auf ein Geschäft mit individuellen Terminabsprachen.

Die Konkurrenz des Internets hat auch sie gespürt. Als in Plauen die Paketzustelldienste wuchsen, verkleinerte sie den Laden am Klostermarkt, strich Stellen. Probierte zwischenzeitlich auch, online Waren zu verkaufen. Ihrer Erfahrung nach sei das der falsche Weg für Läden wie ihren. Trotzdem sieht sie im Internet Potenzial für Einzelhändler. "Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würde ich es anders für mich nutzen", sagt sie.

Es reiche nicht mehr, Schaufenster zu dekorieren und Waren kunstvoll auszulegen. Gerda Fichtner spricht von Smartphone-Apps und Kunden-Intensivbetreuung: "Man kann als Einzelhändler alle paar Tage neue Sachen auf seiner Homepage zeigen." Mordsarbeit sei das, aber es mache die Kunden neugierig. "Viele wollen ja eigentlich in der Stadt einkaufen", sagt sie.

Gerda Fichtner hat keine Internetseite für ihren Jeansladen. Die vergangenen Jahre konzentrierte sie sich darauf, ihre Gesundheitsberatung aufzubauen. Ende Februar geht sie raus aus den Geschäftsräumen. Das Schildchen "Laden zu vermieten" bleibt ihnen erspart. Steffen Nestler, Einzelhändler von nebenan, übernimmt die Fläche. Er will sein Sortiment erweitern. Vor ein paar Jahren, als Gerda Fichtner ihren Laden verkleinerte, zog er mit seinem "Reflex" auf der abgetrennten Fläche ein. Dort verkauft er italienische Damenmode. Nun soll Herrenkleidung dazu kommen, auch ein Jeansprogramm, das die Fichtner-Kunden ansprechen soll. Seinen Laden bewirbt Nestler auf Facebook. Eine "Landing-Page" sei für später in Planung. Die ist auf den Werbeträger und dessen Zielgruppe optimiert, schreibt Wikipedia, das Internet-Lexikon.