Schätzaktion mit dem größten Retro-Experten des Vogtlands

Es naht die Stunde der Wahrheit: Lässt sich Großvaters Spazierstock zu Geld machen? Am Donnerstag bewertet ein Experten-Team Schätze der "Freie Presse"-Leser.

Von Manuela Müller

erschienen am 05.11.2016



Plauen. Der Retro-Trend kennt keine Grenzen. Es läuft die Zeit, in der Omas Goldrand-Gläser genauso hip sind wie Vollbärte - nur dass sich die Gesichtsbehaarung nicht zu Geld machen lässt. Auktionator Jens Mehlis ist der Mann, der sich mit alten Schätzen im Vogtland am besten auskennt. Er betreibt das größte Auktionshaus im Vogtland, versteigert Stücke, die unter dem Hammer mehrere 10.000 Euro bringen.

Zum dritten Mal kommt Mehlis zur "Freien Presse" nach Plauen, um einen Tag lang die Schätze der Zeitungsleser zu bewerten. Am nächsten Donnerstag wird er mit einem Experten-Team vor Ort sein. Die Zeiten sind günstig, um selbst Stücke zu verkaufen, die keine echten Schätze sind. Wenn nicht bei Versteigerungen, dann über Verkaufsportale wie die "Blaue Börse". Die Werbekampagne "Coole Flats", mit der die Wohnungsbaugesellschaft kürzlich einen Staatspreis für Design gewonnen hat, baut auf diesem Retro-Trend auf.

Bei seinen "Kunst oder Krempel"-Aktionen mit der "Freien Presse" standen die Vogtländer Schlange. Einige ließen ihre Sachen später versteigern und hübschten mit dem Erlös die Haushaltskasse auf. Alte Uhren, Schmuck, Gemälde, Grafiken, Spielzeug, Porzellanfiguren, Asiatika - alles kann wertvoll sein. Im Auktionshaus sammeln sich gerade Spazierstöcke an. Die gibt es mit versteckter Angel, mit Pfeife, mit Schnapspulli. Oder so nett verziert, dass sich damit gut und gerne 1000 Euro verdienen lassen.

"Neue Sachen sind steril, sie können keine Geschichten erzählen", sagt Jens Mehlis, 48, über die neue Wertschätzung des Alten. Ein altes Stück schon: "Und am besten ist es, wenn man diese Geschichte kennt." In seinem Lager stehen Werkbänke und DDR-Möbel, weil auch die inzwischen wieder in die Wohnzimmer einziehen. Selten jedoch in die vogtländischen, so Mehlis.

Ihn reizen ausgefallene Dinge, von denen die Besitzer nicht wissen, was das sein soll. Es gibt kaum etwas, das Mehlis nicht entschlüsselt und dessen Wert er nicht schätzen kann. Der Auktionator macht sein Geschäft als Vermittler, er sitzt zwischen dem alten und dem neuen Eigentümer. Dafür erhält er Prozente. Je teurer er die Sachen an den Mann oder die Frau bringt, desto besser. Vor 22 Jahren begann er mit einem Trödelladen. Weil er für seine Waren nur mühsam Kunden fand, stieg er ins Auktionsgeschäft ein.

Heute beschäftigt er zwölf Mitarbeiter in seinem Haus an der Hammerstraße in Plauen.

schätz-aktion Am Donnerstag können die Vogtländer kostenlos ihre Schätze begutachten lassen. Die Aktion findet zusammen mit dem Auktionshaus Mehlis in der Plauener Geschäftsstelle der "Freien Presse", Postplatz 7, statt. Von 10 bis 16 Uhr sind Experten vor Ort. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.