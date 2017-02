Schicht im Schacht: Familie frustriert

Spontan mal in den Schacht steigen - so einfach ist das nicht. Denn Plauens Bergwerks-Erklärer sind Ehrenamtler. Das sorgt für Ferienfrust.

Von Manuela Müller

erschienen am 21.02.2017



Plauen. Das Alaunbergwerk gehört zu den guten Adressen, die man sich in Plauen anschauen kann. Das ist unabhängig vom schönen Wetter - aber abhängig von einem Grüppchen Ehrenamtler.

Vergangene Woche hat eine fünfköpfige Familie vergeblich versucht, das kleine Bergwerk zu besichtigen. Frustriert fuhr sie nach Hause und beschwerte sich: "Wir haben dreimal angerufen und eine E-Mail geschickt", heißt es in einem Brief an Tourist-Info und "Freie Presse".

Für Bergwerks-Erklärer Gert Müller sind solche Beschwerden nichts Neues. Als Chef des Bergknappenvereins ist er verantwortlich für die kleine Unter-Tage-Welt in der Innenstadt. Er koordiniert die Führungen, nimmt Termin-Bestellungen entgegen. Spontane Führungen überfordern seinen kleinen Verein jedoch immer wieder. "Wir machen das ehrenamtlich", sagt Müller, Ruheständler. Er selbst habe als Ehrenamtler zurzeit eine 50-Stunden-Woche, weil er bei den Bauarbeiten an den Schlossterrassen vor Ort ist.

Vergangenes Jahr seien es fast 300 Führungen gewesen durch Bergwerk und Luftschutzmuseum. "10.000 Gäste hatten wir", sagt Müller. Die Führungen durch das Bergwerk erledigt er zusammen mit drei anderen Männern aus seinem Verein. Er sei aber der einzige, der zurzeit greifbar sei. Müller: "Meine Standard-Antwort ist, dass die Leute beim nächsten Mal zeitiger anrufen und um einen Termin bitten sollen."

Für das Bergwerk gibt es keine festen Öffnungszeiten. Wer es sehen will, kann telefonisch eine Führung vereinbaren. Das geht theoretisch das ganze Jahr über, feste Schließzeiten gibt es nicht. Für Tagestouristen dürfte das dennoch umständlich sein. Stadt-Sprecherin Silvia Weck, die auch für den Tourismus verantwortlich ist, sieht keine Lösung für das Dilemma. Man habe schon mehrfach Anlauf genommen, das in den Griff zu bekommen. Auch feste Führungszeiten habe es gegeben. Das sei aber nach hinten losgegangen. Die Bergwerks-Erklärer zu entlasten, indem die Stadtführer mit einspringen, sei nicht möglich. Gert Müller regt an, in Zukunft einen hauptamtliche, bezahlte Stelle für den Verein zu schaffen. Das ist Weck zufolge aktuell aber nicht geplant.