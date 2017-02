Schildkröte, Känguru & Co.: Amt befreit viele exotische Tiere

Es ist der gravierendste Fall im Vogtland, mit dem die Veterinär-Behörde des Kreises bislang konfrontiert wurde. Zahlreiche Tiere tummelten sich in einer Treuener Wohnung. Der Halter war den Tierschützern nicht das erste Mal aufgefallen.

Von Renate Günther

erschienen am 14.02.2017



Plauen/Treuen. Vier Schmuckschildkröten sowie jeweils zwei brasilianische Giftschlangen, Meerschweinchen, Hamster und Zwerg-Maras hat Plauens Tierheimchefin Katrin Soellner jetzt aus einem Treuener Haus mit ins Plauener Tierheim genommen. Doch die Zahl der exotischen und artgeschützten Tiere, die illegal und unter chaotischen Bedingungen gehalten worden sind, war noch viel größer: Känguru, Wüstenfüchse, Erdmännchen, Weißbauchigel, Spinnen und Hühner hausten in dem Gebäude.

Das Veterinäramt des Vogtlandkreises, der Tierschutzverein Vogtland und die Polizei schritten nach einem Hinweis des Ordnungsamtes ein. "Die Tiere waren in unterschiedlichem Zustand", teilte Bettina Thoß, Amtliche Tierärztin und Sachgebietsleiterin Tierschutz beim Veterinäramt, gestern auf Anfrage mit. "Einige Reptilien mussten sofort tierärztlich versorgt werden, und etliche Tiere waren von Parasiten befallen." Die Veterinärmedizinerin gab an, dass sie in ihrer bisherigen Tätigkeit noch auf keinen solch gravierenden Fall von falscher Tierhaltung gestoßen sei. Auch Katrin Soellner bestätigte gestern, dass sie die schrecklichen Bilder schwer aus dem Kopf bekomme.

Der Halter, zu dem keine Angaben gemacht wurden, sei den Behörden bereits aus früheren Verstößen bekannt gewesen. Er müsse nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

Im Tierheim am Galgenberg lebt inzwischen lediglich noch ein Teil der geretteten Tiere, die ursprünglich nach Plauen transportiert worden waren. Schildkröten, Meerschweinchen und Hamster können an neue Besitzer vermittelt werden. Die Giftschlangen sind bei einem Fachmann mit erforderlicher Qualifikation untergekommen, und die Zwerg-Maras leben jetzt im Zoo der Minis in Aue. Auch alle übrigen Tiere wurden kurzfristig an Zoologische Gärten gegeben oder werden artgerecht und fachmännisch betreut.