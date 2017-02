Schlägerei in Gaststätte - drei Verletzte

erschienen am 27.02.2017



Plauen. Bei einer Schlägerei in einer Gaststätte an der Straßberger Straße in Plauen sind in der Nacht zum Montag drei Personen verletzt worden.

Wie die Polizei informierte, hatten zwei Männer und zwei Frauen augenscheinlich wahllos auf Gäste eingeschlagen. Der 37-jährige Anzeigenerstatter sowie ein 35- und ein 39-Jähriger wurden dabei leicht verletzt. Auch eine 45-Jährige wurde nach derzeitigen Erkenntnissen zu Boden gestoßen und getreten, erlitt aber keine Verletzungen. Die mutmaßlichen Täter konnten nicht gestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei in Plauen, Telefon 03741/ 140. (fp)