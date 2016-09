SchlÃ¤gerei in Plauener Innenstadt - Zeugen gesucht

Schlägerei in Plauener Innenstadt - Zeugen gesucht

erschienen am 22.09.2016



Plauen. Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist es am Mittwochabend in der Plauener Innenstadt gekommen. Laut Polizei wurde ein 24-jähriger Iraker gegen 19.30 Uhr auf dem Postplatz von drei Männern geschlagen und musste ambulant behandelt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen Deutschen sowie zwei unbekannte Personen ausländischer Herkunft, heißt es. Zwei der Männer sollen ein gelbes und ein blaues Oberteil getragen haben.

Nach der Auseinandersetzung liefen die Tatverdächtigen in Richtung Bahnhofstraße davon. Unter Telefon 03741 140 bittet die Polizei um Zeugenhinweise. (fp)