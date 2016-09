Schleusentore und BrÃ¼cken: Plauener Stahlbauer leben auf

Schleusentore und Brücken: Plauener Stahlbauer leben auf

Über Anlagen aus Plauen werden Schifffahrtskanäle an Elbe und Donau gesteuert. In dem neu erschlossenen Geschäftsfeld setzt das Unternehmen PST neue Maßstäbe - und will künftig noch größere Bauteile fertigen können.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 21.09.2016



Plauen. Im Unternehmen Plauen Stahl Technologie (PST) brummt das Geschäft wie lange nicht. Riesige Bauteile haben in den zurückliegenden Wochen das Unternehmen an der Hammerstraße verlassen: Für die Förderbrücke im Braunkohle-Tagebau Nochten wurden tonnenschwere Teile für die sogenannte Große Schwinge und den Rollentisch geliefert, für die Schiffschleuse Brunsbüttel darüber hinaus knapp 80 Tonnen schwere Bauteile für ein neues Schleusentor.

Die Arbeit an den komplexen Konstruktionen hatte das Unternehmen an der Hammerstraße über mehrere Monate hinweg gut ausgefüllt. Das Schleusentor setzte dabei selbst für die erfahrenen Plauener Stahlbauer Maßstäbe im neu erschlossenen Standbein Stahlwasserbau: Transporter mit 17 Achsen und einer Gesamtlänge von 54 Meter waren notwendig, um einzelne Bauteile nach Saßnitz auf Rügen zu transportieren. Dort werden sie zu den gigantischen Toren zusammengebaut, die den Schiffsverkehr zwischen Elbe und Nord-Ostsee-Kanal möglich machen: Mit Abmessungen von 47 Meter Länge, 9,5Meter Breite und 21Meter Höhe erreichen sie ungefähr die Ausmaße wie das Verwaltungsgebäude des Stahlbau an der Hammerstraße selbst. Der Auftrag für PST umfasst insgesamt drei der Tore. Und in den Büchern für 2017 steht bereits einiges mehr, zeigen sich die Geschäftsführer Peter Völkner und Dieter Ziesler zufrieden mit der Entwicklung.

Die Schleuse Brunsbüttel sichert einen Teil der Auslastung bis 2020. Arbeiten für die Autobahn-Rheinbrücke Schierstein zwischen Wiesbaden und Mainz sind im Gange. Neu ist ein Auftrag für das polnische Kraftwerk Turów.

Unter den Voraussetzungen investiert PST in die Zukunft: Der Bau einer neuen Fertigungshalle auf dem Firmengelände an der Hammerstraße soll bis Jahresende abgeschlossen werden. Künftig können dort mehr als 36 Meter lange und bis zu zwölf Meter breite Bauteile in einem Zug bearbeitet werden. Statt bisher 140 Tonnen dürfen Bauteile künftig bis zu 160 Tonnen wiegen. Eine 40 Meter breite Kranbahn entsteht.

In einem ersten Bauabschnitt wurden ein überdachtes Blechlager und eine fahrbare Strahlanlage errichtet. Das Ende des ersten Bauabschnitts im August wurde genutzt, um mit den Beschäftigten gemeinsam zu feiern: Es war nicht einfach, unter Baustellenbedingungen die Produktion in zwei Schichten aufrecht zu erhalten und trotzdem alles termingerecht zu liefern, weiß Völkner. Die Bauarbeiten mit dem Produktionsablauf zu koordinieren, erfordert immer wieder großen logistischen Aufwand.

Zudem stellte die Geschäftsführung bei der Gelegenheit der Belegschaft den neu entwickelten PST-Marktauftritt einschließlich eines überarbeiteten Logos vor. An dem Projekt waren Vertreter des Personals beteiligt gewesen.

Mit frischen Imagefilmen, erstellt von der Plauener Agentur Unico, ist das Unternehmen künftig auf der Internet-Plattforum Youtube sowie in sozialen Netzwerken präsent und will sich damit auch stärker an den Berufsnachwuchs wenden. Völkner: "Wir haben uns gefragt: Was macht uns aus? Und wir sind zur Überzeugung gekommen, dass es letzten Endes nicht nur unsere Produkte aus dem Werkstoff Stahl sind, sondern unsere Mannschaft, die hochqualifiziert ist und der es Spaß macht, hochwertige und anspruchsvolle Projekte anzugehen." Der Slogan "Wir leben Stahl" drücke diese Leidenschaft künftig aus.

Zum Ausbildungsstart wurden fünf Lehrlinge eingestellt: Vier zum Konstruktionsmechaniker, einer zum Industriekaufmann. Weil PST in den nächsten Jahren mit selbst ausgebildeten Nachwuchs weiter wachsen will, beteiligt man sich an einem neue Berufsorientierungsprojekt für Gymnasiasten.

Ab Oktober beginne PST zudem, Rahmenverträge mit Fitnessstudios im Vogtland umzusetzen: Beschäftigte sollen künftig einen Teil der Mitgliedsbeiträge erstattet bekommen, wenn sie sich in ihrer Freizeit dort fit und gesund halten. Das sei ein erstes Ergebnis aus einem gemeinsamen Gesundheitsmanagementprojekt des Arbeitgebers mit Krankenkassen, so Geschäftsführer Peter Völkner. www.plauen-stahl.de