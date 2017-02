Schlittern auf glatten Gehwegen: Streu-Muffeln droht Geldstrafe

Anlieger müssen vor ihren Häusern vereiste Gehsteige verhindern. Sonst droht ein Bußgeld der Stadt. Manchmal ist aber die Stadt selbst der Übeltäter.

Von Gunter Niehus

erschienen am 16.02.2017



Plauen. Jürgen Mierendorf ist versöhnt. Aber nur so ein bisschen. "Früh am Tag ist jemand von der Stadt gekommen und hat endlich den Weg gestreut." Aber halt erst, nachdem er im Rathaus nachgehakt hatte - auch über die "Freie Presse". Der Hausmeister der Berufsakademie hat sich Sorgen um seine Studenten gemacht, wenn diese die Melanchthonstraße entlang laufen. Vor dem Haus direkt daneben, es handelt sich um die ehemalige Frauenklinik, ist der Gehsteig von einem dicken Eispanzer überzogen.

Kein Einzelfall. Die Sonnenstrahlen in den vergangenen Tagen und Wochen haben den Schnee auf den Fußwegen aufgetaut. Wenn dann die Temperaturen schnell wieder unter den Gefrierpunkt gesunken waren, gefror das Wasser zu Eis. Passiert dies mehrmals hintereinander, wächst die Eisschicht immer mehr. Und das Laufen kann für Fußgänger zur Schlitterpartie werden.

Im Falle der ehemaligen Frauenklinik war die Stadtverwaltung selbst für den Weg verantwortlich. Sie hat den Gehweg nun - wenn auch mit Verspätung - entschärft. Prinzipiell ist es aber Sache jedes einzelnen Anliegers, dafür zu sorgen, dass Fußgänger vor dem betroffenen Haus sicher vorankommen.

Das kann mächtig viel Arbeit bedeuten. "Das Räumen der Fußwege ist zurzeit ein wichtiges Thema für uns", sagt Frank Thiele, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Plauen. "Wenn die Eisplatten richtig dick sind, geht so etwas nur mit dem Eishacker." Oder, wenn die Flächen dafür zu groß sind - dann müssen seine Leute Splitt einsetzen.

Wer dies nicht ordentlich erledigt, bekommt Ärger mit dem Plauener Ordnungsamt. Dessen Mitarbeiter machen säumigen Schnee- und Eisberäumern Druck. "In den Wintermonaten finden bei Schneefall mehrmals wöchentlich Kontrollen statt", teilt Baubürgermeister Levente Sárközy mit. Die Rathaus-Bediensteten gehen Hinweisen auf schlecht oder auf gar nicht geräumten Gehwegen nach und verhängen Strafen. 20 Ordnungswidrigkeiten wurden von Amts wegen in diesem Jahr festgestellt. Gegen die säumigen Hauseigentümer hat die Stadt Geldbußen zwischen 15 und 60 Euro verhängt.

Schikane ist das auf keinen Fall. Denn nicht jeder Sturz geht glimpflich ab. Davon kann Oberarzt Matthias Wißgott, der Leiter der Notaufnahme am Helios Vogtland-Klinikum Plauen, ein Lied singen. Am vergangenen Samstag war es besonders schlimm. "Wir hatten an diesem Tag knapp 100 Patienten", so Wißgott. Bei vielen von ihnen stellten die Ärzte Frakturen fest. "Die Leute sehen die geräumten Straßen und gehen unbewusst davon aus, dass auch die Gehsteige in Ordnung sind", sagt der Oberarzt. "Aber das ist halt nicht immer der Fall."