Schornstein an Plauener Elsteraue einsturzgefährdet: Kindergarten geräumt - Straßen gesperrt

erschienen am 01.03.2017



Plauen. Wegen eines offenkundig nicht standsicheren Schornsteins sind Teile der Plauener Elsteraue derzeit gesperrt. Betroffen sind der Kindergarten Sonnenblume, das Gelände der ehemaligen Hempelschen Fabrik sowie die Färber- und Hofwiesenstraße. Letztere ist halbseitig gesperrt. Der Verkehr dort wird per Ampel geregelt. Bewohner eines Hauses auf dem früheren Firmengelände wurden am Dienstagabend evakuiert.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde bei derzeit laufenden Abbrucharbeiten in der Elsteraue festgestellt, dass die Standsicherheit des auf dem Gelände befindlichen 55 Meter hohen Schornsteines möglicherweise nicht mehr gewährleistet ist. Er sollte durch Mitarbeiter der beauftragten Abbruchfirma zum Teil per Hand abgetragen werden. Ein hinzugerufener Prüfstatiker konnte zunächst keine Entwarnung geben. Plauens Baubürgermeister Levente Sárközy: "Daher haben wir uns entschieden, dass die Sicherheit Vorrang hat und am Dienstagabend das Gelände um den Schornstein in einem entsprechenden Sicherheitsradius abgesperrt." Gegen 22 Uhr war die Sperrung eingerichtet.

Die Leiterin der benachbarten Kindertagesstätte Sonnenblume habe die Eltern informiert, dass am Mittwoch keine Kinderbetreuung in der Einrichtung stattfindet. Für Mittwochnachmittag sind die Eltern in das Rathaus gebeten, wo sie über Ausweichbetreuungsangebote informiert werden sollen.

Die eingeleiteten Sperrungen gelten bis auf weiteres. Im Verlaufe des Mittwoch sollen konkrete Informationen des Prüfstatikers vorliegen. "Erst danach können wir entscheiden, ob die Sperrungen aufgehoben werden können oder ob sie bis zum endgültigen Abriss des Schornsteins aufrecht erhalten bleiben müssen", sagt der Baubürgermeister. Der Abriss ist für Montag, 6. März, geplant. Das innenstadtnahe Gelände der Elsteraue mit der ehemaligen Hempelschen Fabrik und dem Weisbachschen Haus wird derzeit mit Hilfe von Fördermitteln der Europäischen Union für eine Revitalisierung vorbereitet. (us)