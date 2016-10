Schuldig oder nicht - jetzt redet das Publikum

Per Chipeinwurf dürfen die Zuschauer im Vogtland Theater entscheiden, wie das Schauspiel "Terror" endet. Am Freitagabend war's damit nicht getan.

Von Lutz Kirchner

erschienen am 17.10.2016



Plauen. Die Entscheidung fiel knapper aus bei der zweiten Vorstellung des Stücks "Terror" im Vogtland Theater: 129 Zuschauer votierten nun für Freispruch, 121 dagegen. Spannender geht's kaum. Das Ergebnis bei der Premiere vor einer Woche: 161 zu 127. Theaterfan Hanna Konnerth sagte danach mit spürbarer Begeisterung: "Ich fand's total cool, wie hier das Publikum einbezogen wird!"

Die junge Treuenerin und weitere etwa 80 Zuschauer hatten nach mehr als zwei Stunden Spieldauer nicht genug vom Theater und trafen sich zur anschließenden Publikumsrunde. Abgeschminkt, die Uniformen und Roben abgelegt - zurück im Alltag, so stellten sich die Schauspieler den Fragen der Zuschauer. Leonard Lange, der sich als Kampfpilot Lars Koch auf der Bühne für den Tod von 164 Passagieren eines entführten und von ihm abgeschossenen Linienflugzeugs verantworten sollte: "Ach, heute hatte ich das Gefühl, es wird wohl knapp." Mit nur acht Stimmen Vorsprung kam er um den Schuldspruch herum. Dramaturgin Maxi Ratzkowski führte eine Statistik an: In 59 Prozent der weltweiten Aufführungen des Stücks werde der Pilot freigesprochen.

Wie tief das dramatische Thema im Schauspiel berührt und wie weit die Identifikation mit der gespielten Rolle gehen kann, offenbarte Anja Schreiber auf eine entsprechende Frage. Sie hatte die Staatsanwältin als Anklageführerin verkörpert: "Klar, ich identifiziere mich mit der Rolle, stehe aber auch privat als Anja dahinter." Sie wolle gewinnen, wie auch ihr Widerpart, Daniel Koch als Verteidiger Biegler.

Das Thema, das Autor Ferdinand von Schirach von einem fiktiven Gericht verhandeln lässt, erscheint brandaktuell: Die Frage, ob ein Kampfpilot der Bundeswehr einen entführten und mit Passagieren besetzten Flieger abschießen darf, der auf ein Fußballstadion gesteuert wird, sorgte am Freitag bis kurz vor Mitternacht für leidenschaftliche Diskussionen. Auch Regisseur Gilbert Mieroph hielt mit seiner privaten Meinung nicht hinter dem Berg. Er sei für einen Schuldspruch.

Nebenbei drückten viele Zuschauer ihre Zustimmung für das zuvor auf der Bühne Gebotene aus. Mieroph hatte aber auch viel zu bieten: weitgehende Werktreue zum Beispiel. Kaum mehr als eine reichliche DIN-A-4-Seite musste für den Theaterabend gestrichen werden. Der Regisseur: "Wir haben uns sehr am Stück gerieben und es uns nicht leicht gemacht." Das Bühnenbild von Luisa Lange hatte ebenfalls mit überraschender Wandelbarkeit gefallen, war aus den Zuschauerreihen zu hören. Ute Menzel, sie hatte als Richterin das Urteil gesprochen, zum Stück und zur Gesprächsrunde: "Ich finde es wichtig, dass wir hier das freie Denken gestalten. Dass wir hier ins Gespräch kommen, ist eine riesige Qualität des Stücks."

Die nächste Vorstellung findet morgen, 19.30 Uhr im Vogtland-Theater statt, die nächste Publikumsrunde am 19. November. "Terror - Ihr Urteil", eine Fernsehverfilmung, läuft heute ab 20.15 Uhr im Ersten.