Schulmodernisierung wirft Fragen auf

Die Arbeiten an der Astrid-Lindgren-Grundschule im Mammengebiet gehen rasant voran. Manches wird nun allerdings anders als geplant. Und Eltern wundern sich.

Von Sabine Schott und Ellen Liebner (Fotos)

erschienen am 21.10.2016



Plauen. "Mich hat das Riesenloch irritiert, dort, wo der neue Eingangsbereich entstehen soll", sagt Sabine Wolfram, Chefin des Fördervereins der Astrid-Lindgren-Schule. Ob da noch ein Geschoss darunter angedacht sei, habe sie sich gefragt. Und sie habe sich über die vielen, vielen Mini-Fenster gewundert.

Gestern hat sich die zweifache Mutter den Fortgang der Bauarbeiten extra vor Ort angesehen. Ihr Fazit: "In die Klassenräume wird definitiv genügend Licht dringen, denn die kleinen Fenster befinden sich nur auf der Schulhofseite." Da liege der Flur. Auch seien dort künftig die Toiletten untergebracht.

Die Zimmer, in denen der Unterricht stattfinde, zeigten in Richtung Kemmler und würden über je drei dreigeteilte große Fenster verfügen, so Wolfram. Sie entkräftet die Kritik von anderen Eltern, die Fenster würden an "Schießscharten" erinnern.

Auch die Stadt Plauen - sie ist Bauherr - beruhigt: "Die vorgegebenen Mindestgrößenwerte der Fensterflächen werden erfüllt." Pressesprecherin Silvia Weck informiert: "Eine ausreichende Belüftung ist in jedem Fall gegeben, da jedes Fenster Öffnungsflügel besitzt."

Doch nicht nur wegen der Anordnung der Taglichter und anderer Äußerlichkeiten werden die Erst- bis Viertklässler ihre Schule voraussichtlich nach den Sommerferien 2017 kaum wiedererkennen.

Charakteristisch sein soll ein flach geneigtes Satteldach, auf das eine Photovoltaikanlage installiert wird. Auch die Fassade soll neu gestaltet werden. Zudem hat man zum Beispiel vor, alle Innentüren zu erneuern. Die Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallationen sollen ausgetauscht werden. Teilweise würden zwar neue Bodenbeläge eingebaut, das Parkett wolle man allerdings erhalten, so Baubürgermeister Levente Sárközy.

Man habe schon lange vorgehabt, die Astrid-Lindgren-Schule zu sanieren, berichtet er über die Einrichtung, die mit 223 Schülern in zehn Klassen nach der Karl-Marx-Grundschule die zweitgrößte der Spitzenstadt ist. Gefördert wird der Umbau vom Freistaat Sachsen (Programm Schulische Infrastruktur) mit rund 1,5 Millionen Euro, etwa die Hälfte der Gesamtkosten.

Nicht vorhersehbare bauliche Umstände könnten beim sogenannten Bauen im Bestand, also Modernisierungen, dazu führen, dass sich manche Kosten erhöhen. Architekt Silvio Lux zufolge sei das auch in diesem Fall eingetreten - unter anderem durch die vorgefundene Bausubstanz, den Baugrund und die Medienanbindungen. Damit die Kosten nicht explodieren, habe man nach Einsparungspotenzial bei der Gesamtmaßnahme gesucht. Das geplante dritte Treppenhaus werde es demzufolge nicht geben.

Im Frühjahr soll der Ausbau der Außenanlagen beginnen. In dem Zusammenhang will der Förderverein ein Baumhaus platzieren. "Demnächst halten wir unsere Jahreshauptversammlung ab und beraten auch darüber", stellt Vorsitzende Sabine Wolfram in Aussicht. Momentan überwacht sie die erst kurz vor dem Bau gepflanzten Obststräucher im Hortgarten und schaut, dass da ja nichts abgebrochen wird. Auch die Bauleute seien vorsichtig, sagt sie. (mit mic)