Segnung für homosexuelle Paare spaltet die Plauener Gemeinden

Seit Jahresbeginn können sich eingetragene Lebenspartner in Gottesdiensten von evangelischen Kirchen in Sachsen segnen lassen. Doch einige Pfarrer lehnen diesen Segen ab.

Von Elsa Middeke

erschienen am 16.01.2017



Plauen. Sich in einem Gottesdienst Liebe und Treue geloben und dabei Gottes Segen für den gemeinsamen Lebensweg erhalten: Dieser Wunsch kann seit dem 1. Januar auch für schwule und lesbische Paare in evangelischen Kirchgemeinden in Plauen Wirklichkeit werden. Kann. Muss aber nicht. Denn auch wenn die Evangelisch-Lutherische Landeskirche diese Segnung beschlossen hat: Pfarrer und Pfarrerinnen dürfen Paaren diesen Wunsch abschlagen. "Freie Presse" hat bei den evangelisch-lutherischen Gemeinden der Spitzenstadt nachgehakt, wie sie es halten wollen.

Die Mehrzahl der befragten Pfarrer zeigt sich offen für die Neuerung. Ein Trend zeichnet sich ab, den Segen in einem Gottesdienst zu erteilen, wenn die Beziehung des Paares einen stabilen Eindruck macht. Egal, ob das Pärchen homo- oder heterosexuell ist.

"Ich würde kein Paar trauen oder segnen, wenn ich bei dem Kennenlernen Bauchschmerzen bekomme, weil das Bündnis mir zum Beispiel fragil erscheint", sagt Pfarrer Stephan Tischendorf, der in Straßberg tätig ist, in Oberlosa und in St. Johannis. Ebenfalls von einem positiven Gespräch mit dem Paar abhängig macht auch Pfarrer Andreas Vödisch von der Plauener Markus-Paulus-Kirchgemeinde seine Entscheidung: "So ein Paar hat sich ja bereits füreinander entschieden", zeigt er sich aufgeschlossen.

Pfarrer Hans-Jörg Rummel, zuständig für St. Johannis und Straßberg, macht Lebenspartnern Mut: "Jeder, der über eine Einsegnung nachdenkt, sollte den Mut haben, mit seinem Pfarrer darüber zu sprechen, auch zu mir kann man kommen", sagt er. "Im Gespräch wird sich dann herausstellen, was gut für das Paar ist."

Auch Pfarrerin Beatrice Rummel von der Markus-Paulus-Kirchgemeinde in Plauen sagt: "Ich sehe keinen Grund, Menschen Gottes Segen nicht zuzugestehen." Ein separater Gottesdienst, der Gemeindemitglieder nicht direkt mit dem Thema konfrontiert, ist der Ansicht vieler Befragter nach der geeignete Rahmen, ebenso für die Pfarrerin. Sie weiß aber auch: "In Gemeinden im Vogtland wird dieser Schritt kritisch gesehen."

Zum Beispiel in der Plauener Lutherkirchgemeinde. Pfarrer Andreas Gräßer sagt: "Ich werde das nicht durchführen." Er bedaure die Entscheidung der Landeskirche. "Ich sehe keine biblische Grundlage für einen Segen für homosexuelle Partner", erklärt Gräßer. Der Segen ähnele zu sehr einer Trauung, sodass schwule oder lesbische Paare seiner Auffassung nach dadurch einer Ehe zwischen Mann und Frau zu nahe kämen. Auch Hartmut Stief, Pfarrer an der Versöhnungskirche, lehnt den Segen ab. "Für uns kommt es leider nicht infrage. Wir können uns nicht dafür erwärmen", sagt er. Das habe man im Kirchenvorstand besprochen. "Wir gehen mit gleichgeschlechtlichen Paaren seelsorgerisch um." Man könne aber keine Verbindung segnen, deren Auslebung in der Bibel nicht gutgeheißen werde, so Stief weiter.

Ob Pfarrer gleichgeschlechtliche Partner nun segnen oder nicht: Die Plauener Superintendentin Ulrike Weyer begrüßt, dass sowohl ein Ja als auch ein Nein erlaubt ist. "Im Ringen um das richtige Schriftverständnis und die Auslegung verdienen alle Positionen Beachtung und Respekt. Letztlich sind die Pfarrerinnen und Pfarrer gefordert, ihre Entscheidung vor sich selbst, vor Gott, dem jeweiligen Paar und der Gemeinde zu verantworten", erklärt sie. "Solche Entscheidungen betreffen immer Menschen, die alle ihren Glauben und ihre Geschichte haben. Ein gesetzlicher Automatismus würde dem nicht gerecht."