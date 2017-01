Selbstfahrende Busse sollen im Vogtland getestet werden

erschienen am 24.01.2017



Plauen. Im Vogtland sollen bald Busse rollen, in denen der Fahrer nur noch im Notfall eingreifen und das Lenkrad übernehmen muss. Wie der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland (ZVV) am Dienstag mitteilte, möchte man das sogenannte autonome Busfahren in der Region zunächst testen. Hierfür sollen für drei Kleinbusse Fördermittel beantragt werden. Landrat und Verbandsvorsitzender Rolf Keil sagte: "Wir haben die Chance auf ein für den ÖPNV im Vogtland zukunftsweisendes Projekt."

Das Vorhaben orientiert sich am Schweizer Vorbild. Der Schweizer Postbus testet die neue Technik bereits im öffentlichen Straßenverkehr. Für das Vogtland werden nun Kommunen gesucht, die am Projekt mitarbeiten wollen. Laut ZVV-Geschäftsführer Thorsten Müller hat es hierzu bereits "gute Gespräche" mit den Bürgermeistern von drei vogtländischen Städten und Gemeinden gegeben. Das Projekt soll wissenschaftlich begleitet werden.

Seitens der Verkehrsunternehmen wird das Vorhaben vom Reichenbacher Verkehrsbetrieb Gerlach begleitet. "Ich habe diese autonomen Busse schon selber gesehen und natürlich sofort getestet. Ich bin begeistert von der neuen Technik und freue mich auf das Projekt", erklärte Gerlach. (bju)