Senior entkommt Betrugsmasche mit falschem Goldschmuck

erschienen am 17.02.2017



Plauen. Ein Betrüger ist am Donnerstagnachmittag in Plauen mit falschem Goldschmuck unterwegs gewesen. Laut Polizei handelte es sich augenscheinlich um einen Mann aus dem westdeutschen Raum. Er fragte zuerst einen 76-Jährigen gegen 14 Uhr an der Kreuzung Pausaer Straße/Gustav-Freytag-Straße nach dem Weg und lud ihn zu sich ins Auto ein. Dann zeigte er dem Senior angeblichen Goldschmuck, bezeichnete diesen als Schenkung und forderte die Mehrwertsteuer in einem vierstelligen Euro-Betrag. Beide fuhren zu einer Bank. Unter einem Vorwand konnte der Senior dort das Fahrzeug verlassen und entkommen.

Unter Telefon 03741 140 sucht die Polizei Hinweise zum Täter oder zum Fahrzeug. (fp)