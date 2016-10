Sicherheit: Jetzt reden die HÃ¤ndler

Sicherheit: Jetzt reden die Händler

Kann moderne Technik die Kriminalität am Postplatz bekämpfen? Darüber wird in Plauen diskutiert. Gewerbetreibende wolle lieber etwas Klassisches: mehr Kontrollen.

Von Gunter Niehus Und Uwe Selbmann

erschienen am 15.10.2016



Plauen. Dagegen ist keiner - aber viel davon versprechen tun sie sich auch nicht: Eine Videoüberwachung des Plauener Postplatzes wäre für die ansässigen Gewerbetreibenden auf keinen Fall der Königsweg, um Wildpinkeln, Pöbeleien, Vandalismus und Drogenverkauf zu bekämpfen.

"Die Installation von Kameras auf dem Postplatz kann sicherlich eine ergänzende Maßnahme sein", formuliert es Michael Latz, Manager der Stadt-Galerie, zurückhaltend. Als im September vor der Galerie randaliert wurde, hätten auf dem Platz installierte Kameras der Polizei vermutlich dabei geholfen, die Täter zu identifizieren. Wichtiger aus der Sicht von Michael Latz ist aber eine erhöhte Präsenz von Polizei und Ordnungsamt: "Hier müssten mehrere Ansätze und Maßnahmen ineinandergreifen."

Die meisten der anderen Händler rund um den Postplatz sehen dies ganz genauso. "Aus Datenschutzgründen ist so eine Videoüberwachung immer heikel", sagt Jan Krischkowsky, Leiter der Fielmann-Filiale. Etwas geschehen muss am Postplatz aus seiner Sicht aber unbedingt. "Neulich gab es dort eine Art Schlägerei und einer der Beteiligten hat sich in unser Geschäft geflüchtet", berichtet er.

Die Verfolger hatten den Mann sogar bis in das Geschäft verfolgt - suchten aber zum Glück recht schnell das Weite. Aber wäre diese heikle Situation auch so gut ausgegangen, wenn bei Fielmann zu diesem Zeitpunkt statt Männer nur Frauen Dienst gehabt hätten? "Polizei und Ordnungsamt sollten mehr Präsenz zeigen", sagt Krischkowsky. Und benutzt damit die selben Worte wie Stadt-Galerie-Manager Latz.

Weil dies bislang aus Sicht der Bevölkerung offenbar nicht ausreichend der Fall ist, nutzen dies nun Extremisten als Steilvorlage. Die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehende rechtsextremistische Splitterpartei Der III. Weg teilte mit, in Plauen als "Nationale Streife" unterwegs gewesen zu sein. Dazu wurde ein Foto abgebildet, das von hinten fünf nebeneinander laufende Männer in uniformen grünen T-Shirts der Partei vor dem Einkaufszentrum Stadt-Galerie zeigt.

Die Innenstadt werde "desöfteren observiert", kündigte man an. Derartige Bilder gibt es auch aus Bautzen. Das "Neue Deutschland" schrieb dazu: "Solche auf Aufmerksamkeit ausgerichteten Aktionen sind nicht unüblich für das Vorgehen der dort organisierten Nazis. Meistens handelt es sich um reine Propagandaversuche." Vor Monaten hatte bereits eine selbst ernannte "Heimatschutzbrigade" in Plauen mit solchen Auftritten für Aufmerksamkeit gesorgt.