Sieger und Verlierer an der Talsperre Pöhl

Die Gästezahlen der letzten vier Jahre am vogtländischen Meer zeigen: Wohnmobil-Camping toppt, anderes dagegen floppt. Wettergott Petrus mischt dabei kräftig mit.

Von Elsa Middeke

erschienen am 18.02.2017



Pöhl. Ein Blick auf die Gästezahlen an der Talsperre Pöhl macht deutlich: Manche Angebote am Stausee sind in den letzten vier Jahren immer beliebter geworden. Andere jedoch schwanken stark. Auf seiner jüngsten Sitzung legte der Talsperrenzweckverband einen Überblick von 2013 bis 2016 vor (siehe Tabelle). Dabei geht es um die Bereiche Schifffahrt, Camping, Wohnmobil-Tourismus und Freizeitangebote. Wo gingen die Zahlen rauf, wo runter, wo wackelten sie - und woran lag's?

Wackler: Wenn es um Touren auf dem Wasser geht, schwanken die Gästezahlen stark. 2014 und 2015 kamen deutlich weniger Gäste an Bord als noch im Jahr zuvor: Die Zahlen brachen jeweils um knapp 4000 Mitfahrer ein. Nach der Flaute gab es aber 2016 wieder eine frische Brise: 1850 Menschen mehr schipperten über den Stausee. Bei gleicher Anzahl der angebotenen Törns.

Verlierer: Wackelkandidaten sind auch die Übernachtungen beim Camping. In den letzten vier Jahren gingen sie abwechselnd rauf und runter. So blieben vergangenes Jahr knapp 21.420 Gäste über Nacht - knapp 2760 weniger als noch 2015. Die Geschäftsführerin des Zweckverbands, Mariechen Bang, bezeichnete die Gästezahlen vom letzten Jahr als "nicht befriedigend". "Das "Planziel wurde nicht erreicht", erklärte Bang und fügte hinzu: "Ostern und Pfingsten waren sehr kalt." Der Kletterwald an der Talsperre verzeichnete ebenfalls deutlich weniger Besucher.

Sieger: Ganz klar: der Wohnmobil-Tourismus. Die beiden Stellplätze, Möschwitz und FKK-Strand, legten kräftig zu. Möschwitz weist eindeutig höhere Zahlen auf, sie gingen 2016 aber zurück. Die Wohnmobil-Camper am FKK-Strand legten dagegen stetig zu. In vier Jahren stiegen die Übernachtungen insgesamt von 2450 auf knapp 3800. Auch Touren per Leih-Drahtesel wurden gefragter: In vier Jahren haben sich die Zahlen mehr als verdoppelt.

Abzuwarten: Der Bootsverleih, den der Zweckverband letztes Jahr startete, stieg 2016 mit knapp 1400 ausgeborgten Kähnen ein. Wie beliebt das Schippern auf der Pöhl in Eigenregie ist, wird sich also noch zeigen.