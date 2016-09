Sirene an: Kleines Feuer am Reusaer Waldhaus in Plauen

erschienen am 13.09.2016



Plauen. Der Brand am Dienstag gegen 8 Uhr am Reusaer Waldhaus war ein Kleinbrand. Ein Stück Waldboden in der Nähe des Waldhauses glimmte, vier Quadratmeter waren es. Womöglich hatte jemand eine Zigarettenkippe weggeworfen, mutmaßte ein Feuerwehrmann nach dem Blitzeinsatz. Die Bewohner von Großfriesen bekamen durch die Dorfsirene mit, dass es qualmt.

In Zeiten von Smartphone und Piepser setzen die Freiwilligen Feuerwehren nach wie vor auf Sirenen. Doppelt hält besser. Den Sirenen-Alarm löst die Leitstelle in Zwickau aus, sagt Guido Scherer, Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr Plauen. Gleichzeitig komme der Notruf auf den Piepser. Doch der Piepser allein sei nicht zuverlässig bei den Freiwilligen Wehren. "Die Sirene hört jeder. Auch die Dorfbewohner", sagt Scherer.

Bei der rund um die Uhr besetzten Plauener Berufsfeuerwehr geht ein Gong durchs Haus, wenn sie ausrücken muss. Piepser gibt‘s auch. Im dicht besiedelten Stadtzentrum mit vielen Feuerwehreinsätzen und viel blindem Alarm soll nicht immer die ganze Bevölkerung in Aufregung versetzt werden. (manu)