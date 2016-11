So schmeckt Plauens Weihnacht: Wettbewerb um Glühweintasse

Sie ist heiß, einzigartig und weinrot - die aktuelle Glühweintasse des Plauener Weihnachtsmarktes. Ihr Motiv wurde in einem Wettbewerb gefunden. Ab sofort sind neue Ideen für 2017 gefragt.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 28.11.2016



Plauen. Für Linda Götz und ihre Kollegen der Werbeagentur Unico war ein Besuch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt gleich in dessen ersten Tagen Pflicht: Die Designerin hatte Anfang des Jahres den Wettbewerb um die Bürgertasse gewonnen. Von ihr stammt also das Motiv auf den diesjährigen Glühweintassen. Die 6000 von der Stadt bestellten Exemplare zeigen in diesem Jahr die Häuserzeile mit Vogtlandmuseum und Ohser-Haus an der Nobelstraße, dazu die Aufschrift "Plauener Weihnacht 2016 - wundervoll, sagenhaft, einzigartig".

Dem Unico-Team hat's geschmeckt: Den Glühwein aus den von ihr entworfenen Tassen hätten die Kollegen als "sehr wohlschmeckend" gelobt, berichtete die 36-jährige Designerin lachend der "Freien Presse" - sie selbst hatte nur einen Punsch. Ob sie sich auch dieses Jahr wieder am Gestaltungswettbewerb beteiligen wird, ließ die aus Oelsnitz stammende und nach ihrem Studium in die Heimat zurückgekehrte Vogtländerin noch offen.

Der Verein Forum Kunst Plauen hat die neue Wettbewerbsrunde bereits ausgelobt: Bis 31. Dezember sind wieder Motive für die Glühweintasse zum nächsten Weihnachtsmarkt gefragt. In einer bis Ende Januar laufenden Abstimmung sollen Plauener und Vogtländer dann über das Motiv für 2017 entscheiden. Auf diese Weise sind die Tassen inzwischen Sammlerobjekt geworden.

Zum vierten Mal läuft der Wettbewerb, weiß Michael Weißwange vom Forum Kunst. Im Vorjahr gab es eine Rekordbeteiligung - sowohl, was die Zahl der Entwürfe als auch die Beteiligung an der Abstimmung anging. 27 Motive standen zur Wahl, mehr als 5200 Bürger nahmen via Internet und "Freie Presse"-Stimmzettel teil. Auch der neue Gestaltungswettbewerb wird von der "Freien Presse" unterstützt. Der Verein plant zudem, im Januar Flyer im Stadtgebiet auszulegen, mit denen man sich ebenfalls an der Abstimmung beteiligen kann. Zudem wird es erneut ein Online-Voting geben. Nachdem es im Vorjahr Kritik daran gab, dass jeder Entwurf mit bis zu fünf Sternen bewertet werden konnte, soll die Favoritenwahl diesmal direkter erfolgen und so vereinfacht werden, sagt Michael Weißwange.

Einzelheiten für den Wettbewerb und die Teilnahmebedingungen sind der Internetseite des Vereins Forum Kunst zu entnehmen.

www.buergertasse.de