Sorgenkind Bahnhofstraße: Immer mehr Läden stehen leer

Vier Geschäfte nebeneinander sind verwaist - sogar in dem Bereich, der bislang als gute Lage galt. Für die Kolonnaden gilt Ähnliches. Die Stadt sieht einen Zusammenhang - oder vielleicht auch nicht.

Von Gunter Niehus

erschienen am 04.11.2016



Plauen. Oberhalb des Capitol-Kinos galt die Plauener Bahnhofstraße schon lange als Sorgenkind. Die Entfernung zum Stadtzentrum macht es den Händlern schwer, von dortigen Besuchermagneten wie der Stadt-Galerie zu profitieren. Jetzt schwächelt der Bereich unterhalb des Kinos ebenfalls. Zwischen Rädel- und Stresemannstraße stehen gleich vier Läden nebeneinander leer. Früher waren dort ein Textilien- sowie Obst und Gemüsegeschäft, eine Filiale der Bäckerei Börner, das Bekleidungsgeschäft Bonita und ein russischer Feinkostladen. Wirtschaftsförderer Eckard Sorger teilte dies bei der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses am Dienstag mit, als er den Leerstandsbericht zur Innenstadt vorstellte.

Auch im Einkaufszentrum Kolonnaden, wenige Meter entfernt, verwaisen Läden. Hat das eine mit dem anderen zu tun? Der Standpunkt der Stadtverwaltung dazu verwirrt. In ihrer Vorlage für die Ausschussmitglieder steht: "Die deutliche Zunahme der Flächenleerstände in der Bahnhofstraße ist im Zusammenhang mit den Entwicklungen im EKZ ,Die Kolonnaden' zu sehen. Hier sind im Berichtszeitraum fünf neu entstandene Leerstände zu verzeichnen." Gestern wollte Sorger davon nichts mehr wissen. "Es gibt keinen Zusammenhang", sagte er. "Das ist uns beim Lesen einfach nicht aufgefallen."

Eindeutigere Worte findet Annett Hering, Inhaberin der Johannes- Apotheke. Diese liegt direkt neben den vier leeren Geschäften. "Die Entwicklung bereitet mir große Sorgen", sagte Hering. Und damit meint sie beides: den Leerstand an der Bahnhofstraße und in den Kolonnaden. "Wir bräuchten in unserer Nachbarschaft dringend ein attraktives Geschäft, das Menschen in diesen Teil der Bahnhofstraße lockt."

Doch die Vermarktung der verwaisten Flächen ist schwierig. Swetlana Wackwitz, Chefin der Firma Immobilienverwaltung und Dienstleistungsmanagement Wackwitz, hatte fünf Monate lang versucht, das frühere Obst und Gemüsegeschäft an den Mann zu bringen - und Anfang Oktober das Handtuch geworfen. "Das Objekt ist mit 320 Quadratmetern auf zwei Etagen zu groß." Irene Rempel, Mitarbeiterin von Lührs Immobilien-Kontor, sucht Interessenten für jene Flächen, in denen einst Bonita und Feinkostgeschäft untergebracht waren. "Einige Anfragen haben wir, hauptsächlich von Gastronomen", sagte sie. "Aber möglicherweise werden die Gebäude verkauft. Für diesen Fall steht noch nicht fest, ob das mit oder ohne Mieter geschehen soll."

Ob Apothekerin Hering einen zugkräftigen Nachbarn erhält, bleibt ungewiss. Fest steht, dass einer wegfällt: Intersport Hopfmann. Das Geschäft zieht aus den Kolonnaden an die Syrastraße, unterhalb der Stadt-Galerie. "Die Bahnhofstraße ist nur eine B-Lage", sagte Juniorchef Franz Hopfmann. "Dort, wo wir jetzt hinziehen, können unsere Kunden auch viel besser parken."