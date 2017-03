Speziallampen-Hersteller Vosla will 100 Mitarbeiter entlassen

Die Geschäftsführung hält den Personalabbau für unumgänglich. Der IG Metall fehlt ein funktionierendes Konzept für die Zukunft.

Von Christoph Ulrich

erschienen am 23.03.2017



Plauen. Nachdem der Plauener Speziallampen-Hersteller Vosla (früher Narva) Anfang Februar ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt hat, nimmt die Restrukturierung des Unternehmens jetzt erste Formen an. Die Befürchtungen der Mitarbeiter, dass es zu einem weitgehenden Personalabbau kommen könnte, wurden am Donnerstag bei einer Belegschaftsversammlung zur Realität.

Nach Darstellung der Geschäftsführung müssen voraussichtlich 100 der 330 Mitarbeiter entlassen werden. Vosla produziert vor allem Halogenlampen für die Automobilindustrie, aber auch Speziallampen beispielsweise für die Flugfeldbefeuerung, Flugzeugbeleuchtung, für die Schiffahrt oder auch für Signalanlagen im Eisenbahnverkehr.

Die beiden Geschäftsführer Michael Waubke und Stefan Weniger, die Ende vergangenen Jahres ihren Dienst bei Vosla begonnen hatten, halten den Personalabbau für unumgänglich, um das Überleben des Traditionsunternehmens zu sichern. Grund für die Krise ist der bevorstehende Wegfall des wichtigsten Kunden im August dieses Jahres. Nach dem Ende eines Rahmenvertrages mit einer Abnahmegarantie hatte der Kunde Philips angekündigt, den Auftrag nur noch in einem reduzierten Umfang und zu deutlich geringeren Konditionen weiterzuführen. Der Philips-Auftrag deckte rund 50 Prozent des Vosla-Umsatzes ab. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 44 Millionen Euro.

Die Geschäftsführung plant, das Unternehmen neu auszurichten und den Wegfall der wichtigen Umsätze zu kompensieren. "Ein Hauptaugenmerk liegt darauf, den Vertrieb deutlich auszubauen. So wollen wir unsere Position bei wesentlichen Kunden optimieren, und gleichzeitig müssen wir dringend neue Kundengruppen erschließen", erläuterte Waubke. Zeitgleich wird ein geeigneter Investor zur Sicherung der Finanzierung und der Fortführung der Vosla GmbH gesucht. Dies könne entweder der derzeitige Gesellschafter oder ein neuer Investor sein, hieß es.

Derzeitiger Gesellschafter ist die Bavaria Industries Group AG in München, eine börsennotierte Industrieholding, die sich auf die Restrukturierung und Sanierung mittelständischer Unternehmen spezialisiert hat. 2012 hatte der niederländische Philips-Konzern angekündigt, das Werk (damals Narva) schließen zu wollen. Der damalige Werkleiter Gerhard Liebscher holte Bavaria als Finanzinvestor ins Boot und konnte auf diese Weise den Standort erhalten. Ende vergangenen Jahres trennte sich Bavaria vom Vosla-Gründer Liebscher.

Die Geschäftsführung kündigte am Donnerstag an, mit der Gewerkschaft einen Sanierungstarifvertrag aushandeln zu wollen. Außerdem soll mit dem Betriebsrat ein Interessenausgleich und ein Sozialplan abgeschlossen werden. Thomas Knabel, stellvertretender Bevollmächtigter der IG Metall in Zwickau, zeigte sich allerdings skeptisch gegenüber den Plänen der Vosla-Chefs. "Bei der Belegschaftsversammlung wurden alle Grausamkeiten in Folien an die Wand geworfen, aber ein schlüssiges Fortführungskonzept war noch nicht zu erkennen", sagte Knabel. Für ihn sei entscheidend, einen strategischen Investor für Vosla zu finden. Knabel sprach sich dagegen aus, dass der Finanzinvestor Bavaria nach dem Ende des Insolvenzverfahrens erneut Gesellschafter sein könnte. "Bavaria hätte es in der Hand gehabt, die Sanierung außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchzuziehen. Deshalb werden wir das nicht unterstützen", erklärte der IG-Metaller.

Am 1. April soll nach Auskunft von Weniger das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung planmäßig eröffnet werden. Auch in dieser Phase des Verfahrens bleibe die unternehmerische Verantwortung in den Händen des Unternehmens selbst. Begleitender Sachwalter ist Dirk Herzig (Kanzlei Schultze & Braun).