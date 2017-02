Spitzenprinzessin sucht Nachfolgerin

Im Sommer krönt Plauens amtierende Hoheit Rika Maetzig die nächste Repräsentantin der Plauener Spitze. Für Kandidatinnen hat sie heiße Tipps - und verrät, welche kostbaren Fähigkeiten sie aus ihrer Amtszeit mitnimmt.

Von Elsa Middeke

erschienen am 25.02.2017



Plauen. Als sie vor Tausenden Plauenern im Sommer 2013 die Altmarkt-Bühne betrat, wurde es Rika Maetzig kurz mal schwummrig. "Oh Gott, was hast du dir nur angetan?", dachte sie in diesem Augenblick. Ihr Sieg jedoch wischte alle Bedenken vollends beiseite. Dreieinhalb Jahre nach diesem Moment schaut die 21-Jährige auf eine Zeit zurück, die sie für ihr Leben geprägt hat - und die sie nur schweren Herzens aufgibt.

Im Kaffeehaus Müller sitzt sie vor einem großen Kaffee, sie kommt frisch aus dem Prüfungssaal. Sechs Klausuren in zwei Wochen an der Jenaer Uni. Einen der geplanten Bachelors will sie dieses Jahr abschließen: Arabistik. Der zweite soll 2018 folgen: Politikwissenschaften. Um Studium und hoheitliche Pflichten unter die Krone zu bringen, muss man aber kein Organisationsgenie sein, erzählt sie. "Spitzenprinzessin zu sein, ist in etwa so zeitaufwendig wie ein geliebtes Hobby." Klar, flexibel sein müsse sie schon, aber Prüfungstermine gingen vor - ebenso die Gesundheit, falls sie mal krank sei. Wer mit dem Amt liebäugelt, dem macht die Großfriesenerin Mut: "Keine Angst vor Fehlern! Ihr müsst nicht hundertprozentig perfekt sein. Viel wichtiger ist, dass man Herz für Spitze und Heimat mitbringt und Spaß daran hat, Spitzenprinzessin zu sein."

Dann könne man etwas fürs Leben mitnehmen. Nicht nur, wie man sich die Haare hochsteckt und schminkt, so Maetzig mit einem Augenzwinkern. Spaß beiseite: Sie habe eine riesige Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht, erzählt die Studentin. Nun sei sie noch offener und kommunikativer, habe sehr viel gelernt und ihren Horizont "um Welten erweitert".

In eine andere Welt wird sie ab dem Wintersemester 2018 eintauchen, wenn sie für längere Zeit ins Ausland geht, vielleicht nach Israel. Das ist auch der Grund, weshalb sie die Krone weiterreicht. Ansprechpartnerin für die Traditionsmarke möchte sie trotzdem bleiben: "Wenn man einmal Spitzenprinzessin war, bleibt man es auch."

Umso mehr freut es die 21-Jährige, dass mehr Menschen als erwartet etwas mit der Spitze anfangen können. Ob bei der Berliner Fashion Week, auf Tourismusmessen oder der Plauener Messe "Schau auf Design" mit der Verleihung des Innovationspreises Stickstich, die Maetzig 2014 mitmoderierte. "Das war einer der Höhepunkte."

Um dorthin zu kommen, setzte sie sich unter sechs Bewerberinnen durch. Während der Auswahlphase hatten die Kandidatinnen drei Castings: im Spitzenmuseum, der heutigen Rebesgrüner Gerber Textil-Manufaktur und bei der Reumtengrüner Stickerei Reuter & Sohn. Ihr dort angeeignetes Wissen zeigten sie am Entscheidungstag auf der Altmarkt-Bühne. Als kreative Aufgabe präsentierte Maetzig zudem Laptoptaschen aus Spitze. Dass sie Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch kann, habe sie bei der Präsentation mit eingebaut. Inzwischen kann sie auch Arabisch. "Vogtländisch werde ich aber nie verlernen", verspricht die junge Frau. Oder ihre Lieblingsplätze aufgeben: die Schaustickerei, den Altmarkt, den Streitsberg in Plauen - oder Falkenstein. In den Semesterferien geht sie aber erst mal für ein Praktikum nach Berlin. Spätestens im Juni ist Maetzig wieder da, um ihre Nachfolgerin zu krönen. "Ich kann es jeder nur empfehlen, Spitzenprinzessin zu sein." Übrigens: Wenn Kandidatinnen Fragen haben, stellt Maetzig sich gern zur Verfügung.

Die Schriftliche Bewerbung schicken Interessentinnen mit einem Ganzkörperfoto bis 3. April per E-Mail an die Adresse bewerbung@spitzenprinzessin.de oder ans Plauener Spitzenmuseum, zu Händen Jürgen Fritzlar, Unterer Graben 1, 08523 Plauen.

www.spitzenprinzessin.de