Stadt-Galerie - Wechsel im Plauener Center-Management

erschienen am 25.10.2016



Plauen. Nach nur rund einem Jahr gibt es bereits wieder einen Wechsel an der Spitze des Center-Managements der Plauener Stadt-Galerie. Centermanager Michael Latz (Foto) übergibt zum 1. November den Staffelstab an Christina Moser. Die gebürtige Hamburgerin, 30 Jahre alt und seit 2014 für den Betreiber von Einkaufszentren, ECE, tätig, konnte bereits im Center-Management des Thüringen-Parks Erfurt und im Elbe-Einkaufszentrum Hamburg Erfahrungen sammeln. Latz wechselt nach Bielefeld, wo er als Centermanager das neue Shopping-Center Loom mit aufbaut, das ECE im Herbst 2017 eröffnen wird. (bju)