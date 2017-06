Stadt-Sheriffs gehen bald mit Schlagstöcken auf Streife

Sie strafen Wildpinkler ab und achten darauf, dass Hunde an der Leine sind. Die Außendienstler des Ordnungsamtes wollen weg vom Politessen-Image. Sie haben dieselben Rechte wie Polizeibeamte.

Von Manuela Müller

erschienen am 17.06.2017



Plauen. Der Stadtordnungsdienst will deutlich schärfer Präsenz zeigen. Bis Ende des Monats erhalten die 14 Außendienst-Mitarbeiter des Ordnungsamts eine Schutzausrüstung. Jeder bekommt einen Schlagstock, Handschellen und Reizgas. Dazu gibt es Schulungen in Selbstverteidigung, Taktik, Rhetorik und Schlagstock-Training. Das Ganze gehört zum neuen Sicherheitskonzept, das die Stadtverwaltung im Winter auf den Weg gebracht hatte.

Die Schutzausrüstung soll den Stadt-Sheriffs mehr Respekt verschaffen. "Unser gemeindlicher Vollzugsdienst hat dieselben Rechte wie ein Polizeibeamter", sagt Silvia Queck-Hänel, stellvertretende Ordnungsamtschefin. Wer sich in der Stadt daneben benimmt, muss damit rechnen, dass die Stadt-Mitarbeiter die Handschellen klicken lassen. Sie dürfen Personalien aufnehmen, Platzverweise aussprechen, Sachen beschlagnahmen und einfache körperliche Gewalt einsetzen.

Auch dürfen sie Personen in Gewahrsam nehmen. Ohne die Fesseln sei das bisher schwierig. Gerade bei Auseinandersetzungen am Tunnel sind die Ordnungshüter auf die Polizei angewiesen. Vor allem darauf, dass ein Beamter frei ist und zum Einsatzort fahren kann.

In drei Schichten laufen die Stadt-Sheriffs durch Plauen - sechs Männer und acht Frauen. Gewaltsame Übergriffe habe es bisher nicht gegeben. "Es geht nicht darum, dass wir uns verteidigen müssen", sagt Silvia Queck-Hänel. Dafür hagelt es Beleidigungen und Drohgebärden. Als "Zettelpuppen" und Geldeintreiber würden sie bezeichnet.

Von dem Politessen-Image wollen sie weg. Auch deswegen, weil der Schwerpunkt ihrer Arbeit nicht mehr auf Knöllchen liegt. "Wir werden wegen Parkverstößen im ruhenden Verkehr dieses Jahr deutlich weniger Geld einnehmen", sagt Silvia Queck-Hänel. Zum Spitzenfest, das bis morgen andauert, wird das Ordnungsamt verstärkt wildes Urinieren in der Öffentlichkeit abstrafen.

Bis zwei Uhr nachts laufen die Mitarbeiter Streife. Geplant sind unter anderem verstärkte Jugendschutzkontrollen sowie Deeskalation bei aggressivem Verhalten und bei Übergriffen. Wer Büsche und Hauswände als Toilette benutzt, muss in der Regel 35 Euro zahlen. Grundlage dafür ist die Polizeiverordnung, die die Gebühren regelt. Bis zu 1000 Euro können für solche Vergehen fällig werden, wenn die Behörden böse Absichten nachweisen können.

Die Wildpinkelei floriert im Plauener Nachtleben, oft ist Alkohol im Spiel. Von den Schlagstöcken und Handschellen versprechen sich die Ordnungshüter mehr Sicherheit bei der Arbeit. Einmal im Monat treffen sie sich in der Feuerwache mit einem Trainer, der sie praktisch schult. "Jeder Griff muss sitzen", sagt die Vize-Amtsleiterin. Nächstes Jahr sollen die Außendienstler noch Schutzwesten bekommen.

Mehrere deutsche Städte haben für ihre Ordnungshüter bereits Schutzausrüstungen gekauft. In Freiberg gehören Schlagstöcke zur Grundausstattung, ebenso in Berlin und Wuppertal. Im Konzept für mehr Sicherheit in Plauen gab es Überlegungen, wonach Dolmetscher die Streifen begleiten könnten. Das wurde verworfen. "Aber unsere Mitarbeiter haben Übersetzungen der Polizeiverordnung in Englisch und Arabisch dabei", sagt Stadt-Sprecherin Silvia Weck.