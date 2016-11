Stadt macht den Kemmlerturm richtig schick

Bis zu 40.000Euro sollen pro Jahr für die Restaurierung des historischen Gebäudes über den Dächern Plauens fließen. Die Zeit drängt. Denn ein runder Geburtstag steht an.

Von Gunter Niehus

erschienen am 15.11.2016



Plauen. Die Wendeltreppe ist neu, das Geländer nicht. "Das ist gut so", findet Jana Sachse. Immerhin schmücken das Geländer Verzierungen, die bei einem neuen wohl nicht mehr bezahlbar gewesen wären. Alt und neu - im Kemmlerturm ergänzt sich beides perfekt.

Jana Sachse ist bei der Gebäude- und Anlagenverwaltung Projektleiterin für die Erneuerung des Turms. Sie steht direkt unterhalb der Aussichtsplattform und nimmt das Geländer in Augenschein. Im Juni 2015 hätte sie dort nicht stehen können. "Die frühere Spindeltreppe war zum größten Teil verrostet", erinnert sich Sachse. Und dies war beileibe nicht das einzige Problem. An der Süd-West-Säule des 18 Meter hohen Bauwerks klaffte überdies ein durchgehender Riss. Wodurch er entstanden ist, war unbekannt. Dazu kommt eine rätselhafte Ausbuchtung am Sockel der Westseite - man könnte dazu Beule sagen.

Im Juli 2013 wurde der Turm zugesperrt. Aus Sicherheitsgründen. Es wäre unverantwortlich gewesen, jemanden auf die Wendeltreppe zu lassen. Wie es weitergehen sollte, war unklar. Denn der Zustand des Gebäudes auf Plauens zweithöchstem Berg wurde immerschlimmer.

Seither ist viel passiert. Einiges davon kann man sehen. Dazu gehört die neue Wendeltreppe genauso wie das schmucke Holzdach, das seit September dieses Jahres den Turm bekrönt. Die frühere Metallhaube steht neben dem Turm und wartet auf eine neue Verwendung. Was man nicht sehen kann, sind die Untersuchungen, bei denen Experten das Bauwerk unter die Lupe genommen haben: Woher kommt der Riss? Und woher die Beule? Bevor diese Fragen nicht beantwortet waren, machte es keinen Sinn, über die richtige Überlebensstrategie für den Turm nachzudenken.

Mittlerweile ist Jana Sachse einen großen Schritt weiter. "Das 1,80Meter dicke Fundament ist stabil." Der Riss ist also nicht entstanden, weil sich der Untergrund abgesenkt hat. Dies ist eine sehr gute Nachricht. Denn die Gründung nachträglich zu stabilisieren, wäre sehr aufwendig gewesen. Hauptursache ist stattdessen mit großer Wahrscheinlichkeit Wasser, das durch Schlagregen in das Gemäuer eindringen konnte. Immerhin handelt es sich um die Wetterseite. Erschwerend kommt hinzu: Die äußere Schicht aus Granit ist nur 40 Zentimeter dick. Laut den über 100 Jahre alten Bauunterlagen sollten es eigentlich 50 Zentimeter sein.

Kommendes Jahr wird nun der Sockel an der Westseite neu gebaut, damit die Feuchtigkeit den Turm nicht weiter beschädigt. 2018 sanieren die Arbeiter dann die Säule mit dem Riss und 2019 erneuern sie die Fugen. 2020 steht das Portal auf dem Programm, 2021 der Sockel. 2022 erhält der Innenraum eine Beleuchtung und die Geländer um die Steintreppe werden saniert. Dann ist der Kemmlerturm pünktlich zu Plauens 950-Jahr-Feier fertig.

"Die Stadt wird dafür pro Jahr 30.000 bis 40.000Euro ausgeben", hat Baubürgermeister Levente Sárközy angekündigt. Bislang gaben die Bürger selbst viel Geld für die Turmsanierung aus. Mehr als 37.000Euro sind durch eine Spendenaktion zusammengekommen, für die vor allem Unterstützer Kai Grünler getrommelt hatte. Das finanzielle Engagement der Plauener für den Turm hat Tradition: Das Gebäude - im Jahr 1902 zum Gedenken an den ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck errichtet - wurde allein durch Spenden der Bürgerschaft finanziert. "Wir werden die Spendenaktion jetzt aber beenden", so Sárközy. "Die Stadt Plauen ist jetzt selbst am Zuge." Das sieht Kai Grünler genauso. "Ich finde das größere Engagement aus dem Rathaus gut", sagt er. "Aber Spenden für den Kemmlerturm sammle ich trotzdem weiter."