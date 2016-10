Stadtrat: Sachsensause noch nicht in Sack und Tüten

Die Bürgervertreter haben sich gestern mit großer Mehrheit hinter die Pläne des Oberbürgermeisters gestellt. Sie wollen 2022 den Tag der Sachsen in die Spitzenstadt holen. Doch nicht um jeden Preis.

Von Gunter Niehus

erschienen am 26.10.2016



Plauen. Jörg Schmidt schlug gestern Abend die feinste Klinge. "Die CDU steht den Plänen, 2022 den Tag der Sachsen nach Plauen zu holen, grundsätzlich positiv gegenüber", sagte der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten. Grundsätzlich - in diesem Wort kann sich im Extremfall fast schon eine versteckte Ablehnung verbergen. Selbst wenn Schmidt sein "grundsätzlich" nicht so krass gemeint haben sollte - in Sack und Tüten ist das Projekt von Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) noch lange nicht. Dies ist seit der gestrigen Stadtratssitzung klar.

Denn auch die Vertreter der Linkspartei sowie von FDP/Initiative Plauen stimmten Oberdorfers Vorhaben zwar prinzipiell zu, verknüpften dies aber mit Bedingungen. Und SPD/Grüne tendieren offenbar ohnehin zu einem Nein. "Wir stehen solchen Veranstaltungen grundsätzlich ablehnend gegenüber", sagte ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dieter Rappenhöner.

Da der Oberbürgermeister die Stadträte gestern nur über das Projekt informieren wollte, kam es zu keiner Abstimmung über eine Bewerbung. Erst im Mai 2020 müsste Plauen seinen Hut in den Ring werfen. Vorher wollen die Stadträte aber ganz genau wissen, wie teuer die Sachsensause zum 900. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung Plauens die Kreisstadt kommen würde. "Wir unterstützen das Ansinnen", sagte Sven Gerbeth, Vorsitzender der gemeinsamen Fraktion von FDP und Initiative Plauen. "Aber nur mit vertretbarem finanziellem Aufwand. Aber man muss ja nicht jede Fassade vergolden." Die Linken wollen ebenfalls die Kosten vorher geklärt haben und Dieter Rappenhöner von SPD/Grüne wurde noch schärfer. "Was würde es uns kosten?", fragte er in Richtung Oberbürgermeister. "Das ist uns die Vorlage schuldig geblieben."

Auf Heller und Pfennig beziffern konnte Ralf Oberdorfer die Kosten für die Stadt gestern Abend nicht. Er warb stattdessen um breite Zustimmung für sein Vorhaben. "900 Jahre Plauen, so ein rundes Jubiläum hat man nur alle 100 Jahre", betonte das Stadtoberhaupt. "Da wollen wir ja, dass überregional viele Leute zu uns in die Stadt kommen." Dafür sei der Tag der Sachsen perfekt geeignet, da Plauen so in jedem Fall mehr als 300.000Besucher haben würde.

Allerdings warnte der Oberbürgermeister davor, sich 2022 zu verzetteln: "Vier Feste wären nicht gut. Wir würden uns mit den Organisatoren der traditionellen Feste, wie dem Spitzenfest, abstimmen und die Kräfte bündeln."