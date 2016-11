Stadtrat legt Glühwein-Pause ein

Unser Reporter scheut keine Anstrengung, um Dingen in Plauen und Umgebung auf den Grund zu gehen. Heute: Stadträte pusten ins Promille-Röhrchen.

Von Gunter Niehus

erschienen am 23.11.2016



Plauen. Wenn man es nüchtern betrachtet, war der Zeitplan von vorn herein eine Schnapsidee: 15.30Uhr startete gestern im Rathaus die Stadtratssitzung. Für diese brauchen sie Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) unbedingt. Aber kurz nach sechs muss der halt auch den Plauener Weihnachtsmarkt eröffnen. Sollen sich die Stadträte so lange im Ratsaal still beschäftigen? Das endet meist schon in der Schule im Chaos. Besser, die Bürgervertreter für ein Dreiviertelstündchen auf eine feuchtfröhliche Runde durch die Glühweinmeile gejagt.

Bierernsten Themen können sich die Abgeordneten danach aber nur widmen, wenn sie nicht allzu schlimm über die Stränge schlagen. Schaffen sie das? Die "Freie-Presse" hat in der Apotheke Promille-Röhrchen gekauft und zur Jagd auf Alkoholsünder geblasen. Das erste Opfer: Oberbürgermeister Oberdorfer höchstpersönlich. Hat er zwischen Stadtrat und Eröffnung noch Zeit zum Picheln gehabt? Fehlanzeige! Die Kristalle in dem Probe-Röhrchen strahlen in unschuldigem Weiß. Wäre Oberdorfer blau gewesen - dann wären die rot gewesen.

Hansgünter Fleischer von der CDU ist der erste, der es dem Oberbürgermeister nachtut. Nichts. Schon wieder weiß. "Wie jetzt?", fragt Fleischer ungläubig. "War in meinem Glühwein gar kein Alkohol drin?" Doch, doch - alles im grünen, äh rosa Bereich. Erst nach einigen Minuten zeigt sich das zarte Rot. Insgesamt pusten vier Stadträte ins Röhrchen. Alle haben gesündigt, aber eben nur ein bisschen.

Zum Glück. Beim Stadtrat der Erzgebirgsstadt Aue war es bis in die 1990-er Jahre Sitte, zur letzten Sitzung des Jahres Alkohol auszuschenken. Bis zu jenem denkwürdigen Tag, als sich die Abgeordneten anbrüllten und fast an die Gurgel gegangen wären. Seither herrscht dort striktes Alkoholverbot.

