Straße fast fertig - doch Internet muss warten

Muss die Holbeinstraße wieder aufgerissen werden, um Glasfaserkabel zu verlegen? Landtagsabgeordneter Frank Heidan wirft dem Rathaus Konzeptlosigkeit vor.

Von Gunter Niehus

erschienen am 17.06.2017



Plauen. Spott ist Rüdiger Schuch mittlerweile gewöhnt. "Haben Sie einen Rechner zum Aufziehen?" Das wollte neulich ein Geschäftspartner aus Dresden wissen, als Daten schon wieder Ewigkeiten brauchten, bis sie in Schuchs Holzbaubetrieb an der Plauener Holbeinstraße angekommen waren. "Hier liegen gerade einmal sechs MBit pro Sekunde an", so der Firmeninhaber. "Und dafür musste ich sogar Freileitungen durch die Luft ziehen. Die sehen aus wie Wäscheleinen."

Eigentlich könnte jetzt alles besser werden. Vor seiner Haustür lässt die Stadt die Holbeinstraße gerade völlig neu bauen. Wegen technischer Schwierigkeiten hatte das sogar viel länger gedauert als ursprünglich gedacht. "Da wäre doch jede Menge Zeit gewesen, ein Glasfaserkabel für schnelles Internet zu verlegen", sagte Schuch. "Oder zumindest ein Leerrohr dafür. Wenn man demnächst die Umgebung doch noch ans schnelle Internet anbindet, muss man die schöne neue Straße gleich wieder aufreißen."

Ganz so schlimm scheint es aber nicht zu kommen - zumindest nicht in diesem konkreten Fall. Die Stadtverwaltung hat für das Glasfaserkabel einen Plan B in der Schublade. "Unter den Grundstückseinfahrten der Holbeinstraße sind für diesen Zweck Leerrohre verlegt", versicherte gestern Tiefbauleiter Steffen Schmalfuß. "Bei Bedarf können diese verlängert und miteinander verbunden werden - das Rohr für das Glasfaserkabel verläuft dann direkt neben dem Gehsteig."

Schuch freut sich. Und wundert sich, warum ihm dies bisher niemand aus dem Rathaus mitteilen wollte. Plauens Landtagsabgeordneter Frank Heidan (CDU) wundert sich auch. Aber aus einem anderen Grund. Seine Einschätzung: Selbst wenn im Fall der Holbeinstraße ein Kabelkanal für schnelles Internet noch möglich scheint - wirklich angekommen sei das Thema Glasfaser bei der Stadtverwaltung noch nicht.

"Im Fall der Unterlosaer Straße hatten wir das Ganze ja schon einmal", so Heidan. Dort war kürzlich ebenfalls die Straße neu gebaut worden. Doch an Leerrohre für schnelles Internet habe keiner einen Gedanken verschwendet. Statt dessen habe ihn die Wirtschaftsförderung der Stadt ernsthaft von den Vorzügen eines Kupferkabels überzeugen wollen. "Das ist aber niemals so leistungsfähig wie Glasfaser", so Heidan. "Bei der Verwaltung hat man offenbar immer noch nicht verstanden, wie wichtig schnelles Internet für unsere Stadt ist."