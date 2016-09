StreichhÃ¶lzerbrÃ¼cke erhÃ¤lt neue Holzbohlen

Streichhölzerbrücke erhält neue Holzbohlen

erschienen am 28.09.2016



Die Streichhölzerbrücke, die den Stadtteil Reusa mit der Hammertorvorstadt verbindet, ist ab heute vorübergehend gesperrt. Bis Ende der kommenden Woche sollen notwendige Reparaturarbeiten ausgeführt werden. Etliche Holzbohlen, die den Brückenbelag bilden, wurden bereits mit Farbe markiert und werden ausgewechselt. Damit soll auch künftig die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer gesichert sein. Dagmar Andres (rechts) und Bernd Holz aus Stuttgart nutzten gestern nochmals die Gelegenheit, bei ihrer Stadterkundung die Brücke zu befahren. Beide nahmen am Wochenende am Sparkassen-Marathon teil und entschlossen sich, noch einige Tage Urlaub zur Erkundung des Vogtlandes ranzuhängen. Die Streichhölzerbrücke war zuletzt in den Jahren 2007/2008 grundhaft saniert worden.