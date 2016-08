"Suhler ZwiebacksÃ¤gen" nehmen mit Vollgas jeden Berg

"Suhler Zwiebacksägen" nehmen mit Vollgas jeden Berg

Unter dem Motto "In Suhl gebor'n - in Kerbitz derham" knatterten am Sonntag insgesamt 1184 Moped-Fans über die Landstraßen. Damit wurde die Schallmauer von 1000 Startern zum zweiten Mal geknackt.

Von Thomas Voigt

erschienen am 23.08.2016



Kürbitz. Pitschnass aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht kamen die Starter der SR-Traditionsrundfahrt ins Ziel. Unterwegs bissen die Moped-Helden die Zähne zusammen. Plötzlich einsetzender Starkregen wurde zum echten Härtetest für Fahrer und Material.

Alles begann am Morgen mit Sonnenschein und Benzingesprächen. Das Spektakel zog jede Menge Schaulustige an. In der Boxengasse wurde es eng. Die "Suhler Zwiebacksägen" standen Rad an Rad. Mitten im Getümmel stimmten sich die Fahrer in originellen Outfits auf die Rundfahrt ein. Schon der Start zog sich fast über eine Stunde. Es knatterte und qualmte. SR-Fahren ist Hierzulande etwas Heiliges. Sogar Dorf-Pfarrer Joachim Vödisch schwang sich nach der Predigt auf eines der Kult-Mopeds und gab mit Gottes Segen Vollgas. Der Wettergott spielte allerdings nur am Anfang mit.

Nach der Regenschlacht ging's im Festgelände feuchtfröhlich weiter. Mitorganisator Andreas Puffe stieß mit seinen Mitstreitern auf ein gelungenes Löwenspektakel an. Mehr als drei Tage volles Programm haben die Helfer mächtig geschlaucht. "Wir sind mit allem mehr als zufrieden." Ohne die vielen Helfer wäre das alle nicht möglich.

Während am Späten Nachmittag noch einige Fahrer ihre Tombola-Preise abholten, hatten auch die Frauen im Festzelt an der Kuchentheke endlich Feierabend. Von den 90 Kuchenblechen blieb kein Krümel übrig. Uta Böttiger schob ein Stück nach dem anderen auf die Teller der Gäste. "Wir konnten kaum aufschauen." Vier Kaffeemaschinen blubberten auf Hochtouren.

Hinter den Kulissen bereitete Steffi Reußner die Fischbrötchen vor. "Bei uns hilft die ganze Familie mit." Auch der neue Dorfclub-Chef Steffen Turreck hat seine Feuertaufe als Bühnen-Verantwortlicher und Bandbetreuer bestanden. "Am Samstag war das Festzelt bei Live-Musik von "Radspitz" und dem Modern- Talking-Double rappelvoll." Die Party zog Besucher aus dem gesamten Vogtland an. Alles sei wie am Schnürchen gelaufen.

Pech dagegen hatten die Frauen, die am Sonntag für die Kinder auf dem Kirchenvorplatz einige Spiel-Stationen vorbereitet hatten. Der Regen spülte alle Mühen weg. Von der Traditionsrundfahrt bekamen die Helfer nur wenig mit. Anfang November sind alle im Vereinshaus Goldner Löwe" zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen.

Die Moped-Fraktion um Puffe blickte schon weiter über den Tellerrand hinaus. "Das Motto für die 22 SR-Rundfahrt steht bereits fest." Verraten wurde allerdings noch nichts. Im nächsten Jahr steigt das 20. Löwenspektakel. Fürs Jubiläum wollen sich die Kürbitzer was Besonderes einfallen lassen.