Syrer bringt vermisste afghanische Geschwister zur Polizei

erschienen am 02.01.2017



Plauen/Mehlteuer. Ein afghanisches Paar hat am Sonntagabend seine Kinder verloren. Die beiden hatten am Bahnhof Mehlteuer einen Zug aus bislang unbekannten Gründen verlassen. Ein 25-jähriger Syrer nahm sich der Kinder - vier und sieben Jahre alt - an und brachte sie zur Bundespolizei in Plauen. Nachdem die Eltern das Fehlen ihrer Kinder bemerkt hatten, stiegen sie in Schönberg aus dem Zug und wurden von der Bundespolizei nach Plauen gebracht. Dort konnten sie ihre Kinder wieder in die Arme schließen. (fp)