Tag der Sachsen: Plauen greift wieder nach dem Supervolksfest

Zur 900-Jahrfeier möchte der Oberbürgermeister Sachsens größte Party in die Stadt holen. Pläne für eine Landesgartenschau werden dagegen beerdigt.

Von Gunter Niehus

erschienen am 15.09.2016



Plauen. Die Innenstadt eine einzige Partymeile, Karussells an allen Ecken, Hundertausende Menschen auf den Straßen - so soll Plauen am ersten Septemberwochenende im Jahr 2022 aussehen. Dies wünscht sich Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP). "Zum großen Stadtjubiläum in sechs Jahren sollte bei uns der Tag der Sachsen stattfinden", sagte der Rathauschef gestern der "Freien Presse". Die ersten Planungen sind im Rathaus bereits angelaufen. Anfang 2017 werden die Stadträte über das Vorhaben abstimmen.

"Wenn sie sich dafür aussprechen, teile ich das dem Ministerpräsidenten in einem Brief mit", so Oberdorfer. "Er hat mir schon signalisiert, dass eine Bewerbung auf großes Wohlwollen stoßen wird. Ich denke, wenn wir den Tag der Sachsen wollen, bekommen wir ihn auch."

Doch nicht alle schreien bei dem Vorhaben Hurra. "Das ist doch bloß ein großes Remmidemmi", sagte Stadtrat Dieter Rappenhöner (Grüne/SPD). "Viele Leute kommen und essen Bockwürste." Für die langfristige Entwicklung der Stadt bringe dies gar nichts.

Rappenhöner hatte eigentlich gehofft, dass sich die Stadt für die Landesgartenschau 2022 bewirbt. Reichenbach habe gezeigt, wie stark eine Stadt langfristig davon profitieren könne. "Mit der Elsteraue samt Hempelscher Fabrik und Weisbachschem Haus hätten wir die nötigen Flächen", so Rappenhöner. "Bislang hatte die Stadtverwaltung stets signalisiert, dass sie eine Bewerbung für die Landesgartenschau anstrebt. Doch plötzlich verabschiedet sie sich davon."

Oberbürgermeister Oberdorfer begründet die Rolle rückwärts mit finanziellen Zwängen. "Wir haben mit dem Umbau der Schlossterrassen und der Entwicklung der Elsteraue zwei sehr aufwendige Projekte." Die Landesgartenschau könne man unmöglich zusätzlich stemmen. "Vielleicht bewerben wir uns aber zu einem späteren Zeitpunkt."