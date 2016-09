TatverdÃ¤chtiger und Zeugen zu KÃ¶rperverletzung gesucht

Tatverdächtiger und Zeugen zu Körperverletzung gesucht

erschienen am 12.09.2016



Plauen. Gleich drei Fälle von Körperverletzung haben sich in Plauen am Wochenende ereignet. Am Freitagabend schlug am Postplatz ein Unbekannter auf einen 30-jährigen Tunesier ein, der später ambulant behandelt werden musste. Der Täter soll laut Polizei etwa 20 bis 25 Jahre alt und ausländischer Abstammung sein. Er war bekleidet mit einem dunklen Oberteil, einem schwarzen Basecap und er trug einen Rucksack bei sich.

Kurz darauf, gegen 22.30 Uhr, kam es in der Fußgängerzone Am Nonnenturm zu einer Körperverletzung zwischen einem 24-jährigen Tunesier und einem 25-jährigen Marokkaner, wobei letzterer verletzt wurde. Der tunesische Tatverdächtige soll den Geschädigten mittels einer abgebrochenen Bierflasche am Oberkörper verletzt haben, so dass er in das Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine weitere Auseinandersetzung hat es laut Polizeiangaben im Bereich des Lichthofes an der Herrenstraße gegeben. Dort wurde am Sonntag gegen 0.40 Uhr ein 31-jähriger Algerier leicht verletzt. Tathergang und Tatbeteiligung der handelnden Personen sind noch nicht abschließend geklärt. Nach Erkenntnissen der Polizei war es zwischen Gästen, Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes und dem stark alkoholisierten Geschädigten (1,52 Promille) sowie seiner Begleiterin (37) zu Streitigkeiten gekommen.

Hinweise zu den einzelnen Fällen an die Polizei Plauen: 03741 / 140