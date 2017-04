Teenager in Plauener Teich geschubst - Zeugen gesucht

erschienen am 10.04.2017



Plauen. Ein Unbekannter hat einen 14-Jährigen am Sonntag, gegen 16.10 Uhr, in einen Plauener Teich geschubst. Der Teenager verletzte sich dabei am Ellenbogen, teilte die Polizei mit. Der Grund für den Stoß ist bisher nicht geklärt. Der Teich befindet sich im Tal des Friesenbachs (altes Freibad), in Höhe des Elster Parks an der Äußeren Reichenbacher Straße.

Der 14-Jährige beschreibt den Tatverdächtigen als 1,80 Meter groß und im Alter zwischen 30 bis 40 Jahren. Er soll schlank, glatzköpfig und mit einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein. Außerdem war der Tatverdächtige nicht alleine unterwegs, sondern in Begleitung eines 3- bis 5-jährigen Jungen, sowie einer Frau, die auf 20 bis 30 Jahre geschätzt wird und schulterlange, rot-lila-farbene Haare haben soll. Hinweise zum Geschehen als auch zur Identität der Unbekannten nimmt die Polizei unter Telefon 03741 140 entgegen. (fp)