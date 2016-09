TemposÃ¼nder: Opfer oder Jammerlappen?

Temposünder: Opfer oder Jammerlappen?

Der "Freie Presse"-Beitrag "Geblitzt, bestraft und abgekanzelt" hat ein starkes Echo ausgelöst. Kernfrage: Was ist angemessen?

Von Ulrich Riedel

erschienen am 05.09.2016



Reichenbach. Es ist jetzt fast drei Wochen her, seit ich mich als Verkehrssünder und Wiederholungstäter geoutet habe, doch das Echo ebbt nicht ab. "Was für ein Jammerlappen. Erst rasen - und dann wird sich bei der Anwältin und in der Zeitung ausgeheult", warf mir Thomas Roethel per Facebook an den Kopf. An gleicher Stelle kommentierte CI Uschi den am 16. August veröffentlichten "Freie Presse"-Beitrag "Geblitzt, bestraft und abgekanzelt" hingegen knapp und wohlwollend: "Schön geschrieben."

Zwischen Plus- und Minus-Pol bewegt sich eine rege Debatte um die Schilderung meiner Erlebnisse: vom Tempoverstoß über behördliche Auseinandersetzungen bis zu praktischen Folgen des einmonatigen Fahrverbotes. Viele Jahre lang war ich in Flensburg nicht gelistet; jetzt aber hatten mir zwei Verstöße binnen gut eines Jahres Bußgeld und Führerscheinentzug eingebracht.

Auf www.freiepresse.de meldete sich ein Leser namens Teo zu Wort: "Mein Mitleid hält sich in Grenzen. (...) Wer dann, statt einfach das Bußgeld zu bezahlen und den Monat zu laufen, ein riesiges Trara veranstaltet mit ADAC, Anwalt, Verhandlung und dem vollen Programm, der muss sich über einen brüsken Ton der Verwaltung nicht wundern." Dienstagsleser widersprach: "@Teo: Auf solch ein hohes Ross würde ich mich nicht setzen. Wer für den Broterwerb auf den Führerschein angewiesen ist, wird - trotz Einsicht - ein Fahrverbot vermeiden wollen."

Ein Leser, der unter dem Namen Steuerzahler mitmischt, widersprach Teo ebenfalls. "Nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt brüsken Ton einer Verwaltung! Ist er doch nur Ausdruck einer Arroganz gegenüber dem Bürger." Leider gingen Verwaltungen oft bei Temposündern mit voller Strenge vor, während sie bei komplizierteren Sachverhalten, "den Schwanz einziehen", so Steuerzahler. DerWundePunkt hingegen meinte: "Wer an der Autobahnunterführung Selb mit 116 geblitzt wird, der fährt einfach nur ignorant."

Besonders eifrig wurde die chronologische Schilderung des Geschehens nach dem Blitzen auf Facebook diskutiert. Tausende haben den Beitrag gelesen, 37 klickten unter dem Beitrag "Gefällt mir" an, sieben bei "Wow", drei machte er wütend.

Thomas Franz positionierte sich klar: "Wer rast, hat Pech. Die Strafen sind noch viel zu lasch." Dietmar Gnauck hielt dagegen: "Manchmal fernab jedweder Realität. In der Regel sollten Geschwindigkeitsbegrenzungen der Verkehrssicherheit dienen, (...) z.B. an Knotenpunkten, Stellen mit hohem Verkehrsaufkommen, unfallträchtigen Stellen." Sa Scha äußerte sich "sehr verwundert, welche Beiträge es überhaupt in die Presse schaffen". Dies sei doch ein völlig normaler Vorgang. Und seinen Führerschein könne man auch beim Anwalt vor Ort in Verwahrung geben.

Doch an der Stelle muss ich aus dem rechtskräftigen Bescheid zitieren. Bayern erlaubt nur seinen eigenen Temposündern, den Führerschein bei der Polizei abzugeben, alle anderen müssen ihn ins abgelegene Viechtach bringen oder dorthin versenden - und der Postweg verlängert die führerscheinlose Zeit.

Auch die Aussage des Polizeiverwaltungsamtes, dass der Freistaat Bayern beim Verlust auf dem Postweg "keine Haftung übernimmt", ist Realität. Der User mit dem Namen 1953866 nennt es "bürokratischen Schwachsinn" und fragt: Was wäre im umgekehrten Fall, wenn der Temposünder seine Papiere nicht pünktlich zusendet, weil sie verschütt gehen?

Auch dazu gibt der Bescheid ernüchternde Auskunft: Dann sehe sich die Polizeibehörde gezwungen, die Fahrerlaubnis kostenpflichtig zu beschlagnahmen - unabhängig davon, ob der Delinquent sie überhaupt noch hat.

Doch es kann alles noch viel dicker kommen - darauf verweist Sascha Kehle. Als Berufspendler zwischen Zwickau und Wittenberg habe ihn vor vier Jahren ein ähnlicher Konflikt "alles in allem 5000€ Euro gekostet". Da bin ich mit 350 Euro wahrlich gut davongekommen.

Als überraschender Kritiker der behördlichen Blitzer-Praxis meldete sich ein leitender Polizeibeamter. Er schrieb mir per E-Mail: "Super Artikel. Sehr unterhaltsam geschrieben und leider, leider wahr. Aber Sie waren auch ein ,leichtes Opfer.'"