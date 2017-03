Terrassen und mehr: Plauener bekommen ihren Fluss zurück

Das Ufer der Elster ist nur an wenigen Stellen zugänglich. Der Baubürgermeister will das ändern. Und zwar schon bald.

Von Gunter Niehus

erschienen am 28.03.2017



Plauen. Die Mama muss weit werfen. In der Nähe des Stadtbads schleudert sie das Brotstück schwungvoll in die Weiße Elster, direkt vor die Schnäbel der hungrigen Enten. Ihre Tochter kann nur zugucken. So viel Kraft hat das kleine Mädchen noch nicht, um die Krume über das Geländer bis ins Wasser zu werfen. Plauens Baubürgermeister Levente Sárközy steht auf dem Fußweg und sieht beiden zu. Er will dem Mädchen helfen - nach Baubürgermeister-Art. "Es gibt im Stadtgebiet für die Menschen nur wenige Möglichkeiten, direkt an die Weiße Elster heranzukommen", sagt er. "Wir wollen das ändern und den Fluss für die Menschen erlebbar machen."

Und das fängt beispielsweise mit dem Geländer zwischen Fußweg und Flussufer an. Im Abschnitt vom Schwarzen Steg bis zur Gösselbrücke soll es komplett verschwinden. "Stattdessen wollen wir an einigen Stellen Stufen in der Böschung verlegen, damit man runter zur Weißen Elster laufen kann." Sárközy ist in Budapest aufgewachsen, die Donau gehörte zur seiner Kindheit wie selbstverständlich dazu. Die Plauener Mädchen und Jungen sind mit ihrem Fluss nicht so gut dran. "Die Menschen sollen einfach mal einen Stein ins Wasser werfen können."

Das können sie wohl schon in diesem Jahr tun. 2017 wird das Kernstück seines Projekts weitgehend fertiggestellt: die Elsterterrassen. Nahe der Gösselbrücke entstehen neben dem künftigen Audi-Autohaus große, rund zehn Meter lange Stufen, die direkt ins Wasser führen. "Über einen Fußweg kann man von der Hofwiesenstraße dorthin gelangen", erläutert der Bürgermeister.

Für weitere Maßnahmen - wie den Abriss des Geländers und den Bau von Treppen ans Gewässerufer - kann er noch keinen Zeitplan nennen. "Wir machen das nicht auf einmal, sondern nach und nach." Dies gilt auch für den anderen Flussabschnitt, den er für die Umgestaltung ins Auge gefasst hat: die Strecke zwischen Alter Elsterbrücke und Stresemannbrücke. Dort allerdings nur auf jener Gewässerseite, auf der auch der Mühlgraben fließt. "Gegenüber befindet sich die Reichenbacher Straße mit ihrer Stützmauer, da geht es nicht", so Sárközy. Aber zum Entenfüttern lädt dieser Teil des Flusses ohnehin nicht ein.