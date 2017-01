Ticketkontrolle eskaliert: Kontrolleur in Zugtoilette gestoßen

erschienen am 01.01.2017



Plauen. Am Sonntagmorgen ist eine Fahrscheinkontrolle in einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn auf der Strecke zwischen Reichenbach und Plauen eskaliert. Laut Bundespolizei wurde der Kontrolleur dabei in die Zugtoilette gestoßen, blieb aber unverletzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte der Kontrolleur zwei Männer ohne Ticket erwischt. Während der Ausstellung der Fahrpreisnacherhebung bei einem 21-jährigen Libyer, begab sich der zweite Schwarzfahrer in die Zugtoilette. Den Angaben nach verweigerte er zunächst die Herausgabe persönlicher Daten und stieß den 30-jährigen Bahnmitarbeiter dann in die Toilette. Am oberen Bahnhof Plauen gelang dem Unbekannten die Flucht.

Laut Beschreibung handelt es sich um einen dunkelhäutigen Mann, ca. 1,85 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren. Er trug eine Zahnspange sowie einen hellen Anorak. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an. Hinweise erbittet die Bundespolizei Klingenthal unter Telefon 037476/2810 oder die kostenfreie Bundespolizei-Hotline 0800 6888000. (fp)