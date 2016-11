Tödlicher Unfall auf B92 bei Plauen

erschienen am 21.11.2016



Plauen. Bei einem schweren Unfall auf der Oelsnitzer Landstraße (B92) bei Plauen ist am Montagfrüh ein Autofahrer ums Leben gekommen. Ein VW Fox kam gegen 8.45 Uhr in Höhe der Ortslage Oberlosa von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der 78-jährige Fahrer starb noch am Unfallort. Im Pkw befanden sich den Angaben nach keine weiteren Personen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Unfallort. Die Bundesstraße musste zwischen dem Abzweig nach Unterlosa und der Ausfahrt zur A72 Plauen-Süd voll gesperrt werden. (fp)