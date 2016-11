Tödlicher Unfall bei Plauen - B92 gesperrt

erschienen am 21.11.2016



Plauen. Bei einem schweren Unfall auf der B92 bei Plauen ist am Montagfrüh eine Person ums Leben gekommen. Ein VW Fox war offenbar gegen einen Baum geprallt. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei am Vormittag noch nicht machen.

Die Bundesstraße musste zwischen dem Abzweig nach Unterlosa und der Ausfahrt zur A72 Plauen-Süd voll gesperrt werden. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (fp)