Tödlicher Unfall in Plauen: Mann von Vogtlandbahn erfasst

erschienen am 16.09.2016



Plauen. Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Brambach und Plauen ist am Freitagfrüh in Höhe der Neundorfer Vorstadt ein Mann von einem Zug der Vogtlandbahn erfasst worden. Der 44-Jährige erlag nach Angaben der Bundespolizei seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz waren Beamte der Bundespolizeiinspektion Klingenthal sowie der Berufsfeuerwehr Plauen. Die Bahnstrecke blieb ca. drei Stunden gesperrt. (fp)