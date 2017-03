US-Behörde überführt vorbestraften Pädophilen

Er besaß hunderte Bilder von nackten Kindern und tauschte sie im Internet. Gestern hat das Landgericht den Plauener zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt. Der Mann ist Wiederholungstäter.

Von Manuela Müller

erschienen am 10.03.2017



Plauen/Zwickau. In seiner Wohnung in Plauen hat ein 46-Jähriger verstörende Bilder gesammelt. Er bewegte sich im Pädophilen-Milieu des Internets, chattete mit Gleichgesinnten und tauschte mit ihnen Fotos und Videos.

Hunderte davon hat die Polizei sichergestellt. Das Heimatschutzministerium der USA hatte das Bundeskriminalamt alarmiert. Es hatte bemerkt, dass über den Netzzugang in Plauen kinderpornografische Daten aus dem Internet gezogen wurden. "Es gibt weltweite Verbindungen zwischen Pädophilen", sagte Oberstaatsanwalt Jörg Rzehak.

Die Daten von damals waren von dem Computer gelöscht, als die Polizei kam und ihn beschlagnahmte. Aber die Ermittler fanden neues Material. Mit einschlägigen Begriffen suchte der Angeklagte an seinem Computer nach diesen Bildern. In einem Pädophilen-Chat nannte er sich "Kleine 12", verschickte Fotos und zog sich Sicherheitskopien auf einen Speicherstick, der aussieht wie der "Star Wars"-Roboter R2-D2. Das erklärte ein Gutachter gestern vor dem Landgericht in Zwickau.

Der 46-Jährige gab an, er habe nach Frauenbildern und Harry Potter recherchieren wollen: "Mir war langweilig. Da kam ich auf diese Sachen." Früher war er Lagerarbeiter. Heute ist er ein kinderloser Junggeselle und lebt von Hartz IV. Eigentlich zeichne er Disney-Figuren, wenn er Langeweile habe.

Was ihm vorgeworfen wurde, gestand er. Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis. Es folgte damit dem Urteil, das das Amtsgericht Plauen im Herbst verhängt hatte. Dagegen war der 46-Jährige vorgegangen - er wollte versuchen, in der nächsthöheren Instanz um den Haft-Aufenthalt herumzukommen.

Während der Tat stand er unter Bewährung. Schon drei Jahre zuvor hatten Kriminalbeamte bei ihm kinderpornografische Bilder und Videos gefunden und seinen Computer beschlagnahmt. Er bekam vier Jahre Bewährung, weil ihm die Staatsanwaltschaft nicht nachweisen konnte, dass er mit den Fotos auch im Internet handelt. Siebenmal ist der Plauener vorbestraft, davon zweimal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Eine dieser Straftaten passierte vor neun Jahren in der Wohnung von Bekannten in Plauen. Er hatte sich nachts zur siebenjährigen Tochter der Bekannten ins Bett gelegt und sie angefasst.

"Ich weiß, wie die Volksmeinung ist zu Kinderpornografie", sagte Oberstaatsanwalt Rzehak am Rande des Prozesses. Die Bilder, die der 46-Jährige im Internet sammelt, seien real. Als sie aufgenommen wurden, habe sexueller Missbrauch real stattgefunden. Daran sei der Angeklagte aber nicht beteiligt gewesen. "Das ist ein wesentlicher Unterschied", sagte Rzehak, der jahrelang gegen Pädophile ermittelt hat. Die Frage nach einer Verhaltenstherapie spielte vor Gericht keine Rolle. "Es gibt kaum Therapeuten dafür in Deutschland", sagte der Staatsanwalt.