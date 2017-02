Überfrorene Straßen: Winterdienst verunglückt

Abschnitt zwischen Marieney und Leubetha gesperrt

erschienen am 02.02.2017



Plauen/Marieney. Extreme Eisglätte hat am Donnerstagmorgen bis in den Vormittag in weiten Teilen des Vogtlandes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Es ereigneten sich auch Unfälle. So war gegen 6.30 Uhr ein Fahrzeug des Winterdienstes zwischen Marieney und Leubetha verunglückt. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Mann hatte auf abschüssiger Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Dieses drehte sich um 180 Grad und kam neben der Straße auf der Beifahrerseite zu liegen. Feuerwehr- und Bauhofleute versuchten mit gemeinsamen Kräften, das Fahrzeug zu bergen, da auf der schmalen Straße der Einsatz schweren Geräts unmöglich war. Gegen 10 Uhr gelang es, das Fahrzeug aufzurichten, nicht jedoch es auf die Straße zu ziehen. Bis in den Nachmittag blieb die Straße gesperrt. (gsi)