Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten - 40.000 Euro Schaden

erschienen am 21.01.2017



Plauen. Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag einen Fahrkartenautomaten auf dem Rotdornweg in Plauen gesprengt und dabei einen Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro verursacht. Laut Polizei wurde durch die Explosion eines Böllers der Automat vollständig zerstört. Die Täter gelangten jedoch nicht an die Geldkassetten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03741/140 bei der Polizei zu melden. (fp)