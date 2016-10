Unbekannte sprühen Hakenkreuze nahe Plauener Grundschule

erschienen am 31.10.2016



Plauen (dpa/sn) - In der Nähe einer Grundschule in Plauen (Vogtland) haben Unbekannte rechte Schmierereien hinterlassen. Sie besprühten im Bereich des Schulgeländes und des Sportplatzes mit rosa Farbe Hakenkreuze und Parolen unter anderem auf ein Garagentor und Spielgeräte, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Die Polizei bat zur Aufklärung der Taten aus der Nacht zum Samstag um Hinweise aus der Bevölkerung.