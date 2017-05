Unfall unter Alkoholeinwirkung bringt Verkehr auf A72 zum Erliegen

erschienen am 30.05.2017



Weischlitz. Ein 51-jähriger Autofahrer hat unter Alkoholeinfluss in der Nacht zum Dienstag einen Unfall auf der A72 verursacht. Kurz nach Mitternacht war der 51-Jährige in Höhe der Anschlussstelle Pirk in Fahrtrichtung Hof nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Betonschutzplanke, die Lärmschutzwand und ein Verkehrszeichen gestoßen, hatte sich überschlagen und war schließlich auf dem Dach auf dem linken Fahrstreifen liegen geblieben, berichtet die Polizei am Dienstag. Zwei weitere Fahrzeuge wurden beim Überfahren der herumliegenden Teile so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Unfallverursacher wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn von Mitternacht bis etwa 5 Uhr in Richtung Hof voll gesperrt werden. Die komplette Fahrbahn konnte erst gegen 8.45 Uhr wieder freigegeben werden. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (fp)