Ungeklärtes Abwasser kommt Grundbesitzer teuer zu stehen

Wer sein Abwasser ungeklärt in vogtländische Gewässer leitet, muss Strafe zahlen. 120 Bußgeldbescheide hat das Landratsamt verschickt - und das ist noch nicht alles.

Von Gunter Niehus

erschienen am 20.02.2017



Plauen. Im vergangenen Jahr haben die Behörden noch alle Hühneraugen zugedrückt. Aber nun ist Schluss damit. 120 Bußgeldbescheide hat das Landratsamt an Grundstückseigentümer geschickt, die ihr Abwasser ungereinigt in vogtländische Flüsse und Bäche einleiten. Oder es in der Erde versickern lassen, ohne es zuvor in einer Pflanzenkläranlage gesäubert zu haben.

Hintergrund: Seit dem 1. Januar 2016 müssen Hauseigentümer entweder an eine zentrale Kanalisation angeschlossen sein müssen oder eine eigene Kleinkläranlage haben. Als klar wurde, dass viele dies nicht fristgerecht schaffen - zum Beispiel, weil die Installationsfirmen vor lauter Arbeit gar nicht mehr hinterherkamen - hat man quasi noch mal zwölf Monate draufgesattelt. Auch im Vogtland galt diese Kulanzfrist. Aber nur für jene, die dem Landratsamt beweisen konnten, dass sie das Thema Kleinkläranlage wirklich anpacken. Wer sich im Laufe des vergangenen Jahres immer noch nicht darum gekümmert hat, bekommt spätestens jetzt Ärger.

Der kann tüchtig ins Geld gehen. "Die bisher ausgesprochenen Bußgelder bewegen sich zwischen 150 und 750Euro", teilte Christoph Großer mit, Sachgebietsleiter für Wasserwirtschaft und Wasserrecht im Landratsamt. "Freigekauft" haben sich die Säumigen damit übrigens nicht. Schieben sie die Anschaffung einer Kleinkläranlage weiter auf die lange Bank, flattern ihnen postwendend weitere Schreiben ins Haus.

Und dann wird es noch teurer. Das Bußgeld sei nämlich nur die Strafe dafür, dass die Frist versäumt wurde. Zusätzlich könne das Amt auch noch Sanierungsanordnungen erlassen. In dieser wird eine Frist gesetzt, bis zu der die Kläranlage installiert sein muss. Damit dies kein zahnloser Tiger ist, wird ein Zwangsgeld angedroht. "In der Mehrheit der ergangenen Sanierungsanordnungen für Einleitungen aus Kleinkläranlagen wurde eine Frist von sechs Monaten gesetzt und ein Zwangsgeld in Höhe von 1000Euro€ angedroht", so Amtsleiter Großer.

Grundbesitzer, die es im Laufe des vergangenen Jahres am nötigen Engagement haben fehlen lassen, können davon ein Lied singen. In 32 Fällen wurde das Zwangsgeld nicht nur angedroht, sondern das Landratsamt hat die Säumigen bereits zur Kasse gebeten. Lassen sie die nächste Frist erneut verstreichen, müssen sie wieder zahlen.

Geht die Behörde da nicht ein wenig hart gegen die Betroffenen vor? Im Landratsamt sieht man dies anders. Mehr als 10.000 Grundstückseigentümer hätten ihre Abwasseranlagen auf den erforderlichen Stand der Technik gebracht - und dafür viel Geld ausgegeben. Es müsse gleiches Recht für alle gelten.