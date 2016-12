Vater und Sohn motivieren zum Aufbruch

Ein Städte-Wettbewerb als Entwicklungshilfe: Plauen holt dabei zweimal Gold und einmal Silber. Das kann die Stadt gut gebrauchen, sagt der IHK-Chef. Er würde noch eins draufsetzen.

Von Manuela Müller

erschienen am 16.12.2016



Plauen. 30.000 Euro hat Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) gerade bekommen. Startkapital fürs Verschönern einer eingeschlafenen Flaniermeile, die acht Prozent Gefälle hat. Der Initiativkreis des sächsischen Innenstadt-Wettbewerbs "Ab in die Mitte" übergab es dem OB am Mittwochabend direkt am Tatort, im Hotel Alexandra.

Die Liebhaber der Bahnhofstraße dürfen vorsichtig optimistisch sein, dass es jetzt bergauf geht mit der schrägen Fußgängerzone. Die Jury hatte die eingereichten Projekte der Städte auch auf ihre Machbarkeit untersucht und Plauen aufs oberste Treppchen gehievt. 29 Städte nahmen teil am Wettstreit.

Das Preisgeld will Oberdorfer bereits nächstes Jahr ausgeben. Rund 300.000 Euro kostet das Ganze: "Das haben wir im Haushaltsplan einkalkuliert", so Oberdorfer. Es kommen Bänke, Pflanzen und Mini-Spielplätze auf die Bahnhofstraße, im Fachjargon Verweilzonen. Geplant sind außerdem lebensgroße Vater-und-Sohn-Skulpturen. Die Comic-Figuren, die den Plauener Karikaturisten Erich Ohser berühmt machten, sollen durch die Stadt führen. Erste Sponsoren für die Holz-Skulpturen gibt es schon.

"Eine geniale Idee", sagte Hans-Joachim Wunderlich, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, bei der Preisübergabe. Bislang hätten nur die Stadtwerke gemerkt, dass es sich mit Vater-und-Sohn-Geschichten werben lässt. Der Wettbewerb ist eine Initiative der privaten Wirtschaft und des Freistaats Sachsen. Ziel ist es, mit Impulsen die Innenstädte zu stärken. Das sei notwendig in der Region, so der IHK-Chef. Wunderlich ist Plauener. Er forderte die Stadt-Spitze auf, bei der Bahnhofstraße eins draufzusetzen: "Der Baubürgermeister sollte sein Päckchen dazutun und ein Beleuchtungskonzept auf den Weg bringen."

Die Ideen für die Bahnhofstraße stammen aus der Bevölkerung. Petra Schneider aus der Wirtschaftsförder-Abteilung sammelte bei Anliegern Vorschläge, was ihrer Straße helfen könne.

Zum dritten Mal holt sich die Stadt damit einen Entwicklungsschub aus dem sächsischen Innenstadt-Wettstreit. Vor elf Jahren hatte sie mit "Plauen über und unter Tage" gewonnen. Federführend damals war Gert Müller vom Bergknappenverein - und das Preisgeld floss in die Plauener Unterwelt. Die besteht aus Zollkeller, Luftschutzmuseum und Alaunbergwerk.

Mit den Schlossterrassen gewann Plauen 2011 Platz 2. Gerade läuft der Umbau des brachliegenden Areals, aus dem neben der Berufsakademie eine Erlebniszone zum Spazierengehen werden soll.