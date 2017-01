Vater von Heike Wunderlich ist tot

Die Eltern der 1987 in Plauen ermordeten jungen Frau treten ebenso wie ihre Brüder im Prozess als Nebenkläger auf. Doch der Vater kann nicht mehr miterleben, ob seinem Kind Gerechtigkeit widerfährt.

Von Gabi Thieme

erschienen am 05.01.2017



Plauen. Fast 30 Jahre hatte Siegfried Wunderlich aus Altensalz gehofft, dass der Mord an seiner Tochter Heike vom 9. April 1987 in einem Wald bei Plauen doch noch gesühnt wird. Drei Jahrzehnte lebte er zwischen Glauben und Zuversicht auf der einen und immer neuer Enttäuschung und zunehmender Mutlosigkeit auf der andern Seite. Im März 2016, kurz vor seinem 80. Geburtstag, schöpfte er neue Hoffnung, als ihm die Zwickauer Polizei mitteilte, dass der mutmaßliche Mörder seiner Tochter gefasst sei. Im Herbst vergangenen Jahres entschloss er sich, zusammen mit seiner Frau Annerose und den Söhnen Günther und Frank in dem Prozess als Nebenkläger aufzutreten. Die Familie war überzeugt, dass sie das ihrem "Sonnenschein" Heike schuldig seien.

Von Anbeginn war allerdings klar, dass zumindest die Eltern nicht persönlich im Gerichtssaal erscheinen, sondern sich anwaltlich vertreten lassen würden. Dafür sitzen nun die Brüder über viele Wochen dem vermeintlichen Mörder gegenüber. Heute, am fünften Verhandlungstag in dem seit 12. Dezember am Landgericht Zwickau laufenden Strafprozess, sollte einer der Brüder in den Zeugenstand gerufen werden. Das Gericht will sich ein Bild von den Lebensumständen der damals 18-jährige Stickerin machen. Der Auftritt bleibt dem Bruder heute erspart, denn der Verhandlungstermin wurde wegen Erkrankung des Vorsitzenden Richters aufgehoben. Erst nächste Woche wird weiter verhandelt. Nur gut, möchte man meinen. Denn auch die Brüder wären heute nicht verhandlungsfähig gewesen.

Am Montag, einen Tag nach Neujahr, starb ihr Vater ganz plötzlich. Die Familie, zu der auch fünf Enkel und drei Urenkel gehören, befindet sich in einer Art Schockzustand. Schon am kommenden Samstag findet die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung statt - auf jenem kleinen Friedhof in Altensalz, auf dem auch die ermordete Tochter Heike ihre letzte Ruhe fand. Das Mandat für die Nebenklage erlischt damit automatisch, bestätigte Rechtsanwalt Herbert Posner, der im Prozess die Mutter und den jüngeren Bruder vertritt. Auch er spricht fassungslos von einem herben Schicksalsschlag und einer doppelten Tragik des Falls, weil zumindest ein Elternteil den Ausgang des Prozesses nun nicht mehr miterleben kann.