Vermisstenfall aus dem Vogtland bei "Kripo live"

erschienen am 10.03.2017



Plauen/Leipzig. Ein Vermisstenfall aus dem Vogtland wird am Sonntag die MDR-Sendung "Kripo live" beschäftigen. Es geht um den seit dem 7. Februar vermissten Thomas Scholz. Der 33-Jährige wurde am Abend jenes Tages zum letzten Mal gesehen. Der Vermisste ist laut Polizei nach ca. 1,75 Meter groß, schlank und hat kurz rasierte Haare. Die Polizei in Plauen bittet um Hinweise unter Telefon 03741 140. Die MDR-Sendung wird am Sonntagabend ab 19.50 Uhr ausgestrahlt. (fp)