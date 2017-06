Versteckte Spitzel: Observation aus dem alten Nonnenturm?

Seit einer Razzia im Stadtzentrum vergangene Woche hält sich ein Gerücht in Plauen: Das Landeskriminalamt habe im Nonnenturm einen Beobachtungsposten bezogen. Eine Spurensuche.

Von Manuela Müller

erschienen am 15.06.2017



Plauen. Früher war der Nonnenturm ein Wachturm, und das über mehrere Jahrhunderte. Nun geht das Gerücht um, die Polizei habe diese Funktion neu belebt.

Genauer gesagt das Landeskriminalamt. Die Ermittler säßen im Turm und würden aus den Fenstern beobachten, welche krummen Geschäfte heimlich im Zentrum gemacht werden. Seit einer Razzia am Donnerstag hält sich das Gerücht. Polizisten hatten mehrere Personen durchsucht und kleine Mengen Drogen gefunden.

Fakt ist, die Ermittler haben Betriebsgeheimnisse. Ihre Arbeitsmethoden geben sie nicht preis. Das Landeskriminalamt (LKA) observiert nach eigenem Bekunden nicht vom Nonnenturm aus. Man habe dort weder Technik verbaut noch Mitarbeiter positioniert. "Es wäre hochgradig traurig, wenn unsere Observationen jemand mitbekommen würde", sagt Tom Bernhardt, Sprecher des LKA in Dresden. Selbst ein Profi erkenne es nicht, wenn seine Kollegen verdeckt beschatten. "Für uns spielt der Nonnenturm aktuell keine Rolle", sagt Bernhardt.

Den Turm hat die Merkur-Bank von der Stadt gemietet. Er ist der letzte Eckturm der Stadtmauer und mehr als 800 Jahre alt. Das Münchener Geldhaus betreibt in dem angrenzenden Gebäude seit fünf Jahren eine Filiale. Im Turm führe man hin und wieder Kundengespräche, erklärt eine Mitarbeiterin. Sie schließt den Nonnenturm auf und läuft über eine Wendeltreppe ins Turmzimmer. Schwarze Ledersessel stehen dort und ein Tisch, darauf Mineralwasser-Flaschen. Durch die Fenster sieht man ein Stück Lutherpark und das Theatercafé. Den Blick zum Tunnel, an dem die Razzia stattfand, verdeckt die Stadt-Galerie. Keine Kameras, keine Kabel.

Das Observieren gehört Bernhardt zufolge nach wie vor zur Basisarbeit des Landeskriminalamts. Üblich sei es durchaus, von Gebäuden aus zu observieren. "Zum Beispiel bei Politikerbesuchen liegen unsere Beobachter auch auf Dächern", sagt Bernhardt. Beschattungen, die länger als 24 Stunden dauern, muss ein Staatsanwalt bei Gericht beantragen. Anlass gäben schwerwiegende Delikte, sagt Tom Bernhardt: "Wenn ich eine Kamera installiere, wird abgewogen: Wie viele Unbeteiligte sind betroffen? Rechtfertigt die Straftat eine Observierung?" Der Datenschutz sei die Heilige Kuh.

Die Razzia am Donnerstag war eine Aktion der hiesigen Polizei. Im Fokus standen Drogenhandel und Diebstahl, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Bereits in den vergangenen Jahren waren immer wieder Drogendealer in der Innenstadt gestellt worden. Rauschgiftfahnder haben seit Sommer 2015 mehrere hundert Fälle in der Region aufgedeckt. Plauen hat die meisten Einwohner im Landkreis und gilt als Drogenhauptstadt im Vogtland.